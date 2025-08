Messi chốt tương lai

Theo Catalunya Radio, Messi đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận gia hạn với Inter Miami, kéo dài đến năm 2028. Nếu thỏa thuận này được thực hiện, Messi sẽ bước sang tuổi 41 trong năm cuối cùng của hợp đồng tại đội bóng Mỹ.

Hiện tại, hợp đồng của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối mùa giải MLS 2025. Trong thỏa thuận này có điều khoản cho phép gia hạn thêm 12 tháng, giúp anh có cơ hội tham dự World Cup 2026 trên chính đất Mỹ.

Trong thời gian qua, tương lai của Messi vẫn còn là dấu hỏi lớn, dù anh luôn thừa nhận trước báo giới rằng rất hài lòng với cuộc sống tại Mỹ. Các đội bóng ở Saudi Pro League cùng CLB cũ Newell's Old Boys từng được cho là bến đỗ kế tiếp của Messi.

Inter Miami cũng rất sẵn sàng giữ chân Messi lâu dài nhờ những đóng góp chuyên môn và giá trị thương mại to lớn mà M10 mang lại. CLB cũng tích cực chiêu mộ những đồng đội cũ để về sát cánh cùng Messi, gần nhất là trường hợp của tiền vệ Rodrigo De Paul.

Hôm 31/7, Messi lập cú đúp kiến tạo giúp Inter Miami thắng Atlas 2-1 ở vòng 1 Leagues Cup. M10 tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao khi góp công vào 30 bàn thắng (21 bàn, 9 kiến tạo) chỉ sau 25 trận trên mọi đấu trường. Trong 6 trận gần nhất, cựu sao Barcelona chạm đỉnh phong độ với 8 pha lập công cùng 5 đường chuyền thành bàn.

