Sửa Bộ luật Lao động để thêm một ngày nghỉ ngày Văn hóa Việt

  • Thứ năm, 26/2/2026 10:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chính phủ giao các cơ quan chức năng thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động để Ngày Văn hóa Việt Nam người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP nhằm thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động để đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành một ngày nghỉ lễ chính thức trong năm.

Trước đó, Cục Việc làm đã có công văn gửi Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ) về đề xuất đưa việc bổ sung thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019.

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hàng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Nếu tính thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và hoán đổi ngày làm việc và thêm một ngày nghỉ lễ vừa được quyết định, năm 2026, người dân có tổng cộng 26 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết.

Công nghiệp văn hóa góp 7% GDP: KPI khả thi

Lần đầu tiên văn hóa được xác lập là trụ cột và là hệ điều tiết phát triển. Chuyên gia và người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa tin mục tiêu 7% GDP từ công nghiệp văn hóa là tham vọng nhưng có cơ sở.

5 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa

Bài phát biểu của Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam...

14 giờ trước

Phát triển mô hình 'Di sản dẫn dắt phát triển kinh tế'

Chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành, trong đõ xác định lấy di sản văn hóa là trung tâm, tài nguyên văn hóa số là thế mạnh để bảo tồn, phát triển nền văn hiến rực rỡ.

14 giờ trước

An Nhiên/An Ninh Thủ Đô

Ngày Văn hóa Nghị quyết 80 Văn hóa Việt Nam Ngày nghỉ

