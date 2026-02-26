Công nghiệp văn hóa góp 7% GDP: KPI khả thi

Lần đầu tiên văn hóa được xác lập là trụ cột và là hệ điều tiết phát triển. Chuyên gia và người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa tin mục tiêu 7% GDP từ công nghiệp văn hóa là tham vọng nhưng có cơ sở.

Nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 25/2, diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết 80 được xem là một văn kiện mang tính đột phá khi kế thừa các giá trị truyền thống và lần đầu tiên xác lập văn hóa là một trong bốn "trụ cột" và là "hệ điều tiết" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hưởng ứng tư duy mới về văn hóa, các chuyên gia chia sẻ với Tri Thức - Znews cho rằng mục tiêu công nghiệp văn hóa góp 7% vào GDP quốc gia là “tham vọng nhưng khả thi”.

Văn hóa dẫn đường cho sự nghiệp đổi mới

PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói những quyết sách mới đã thể hiện một nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn, khắc phục được nhược điểm của các giai đoạn trước vốn xem văn hóa là lĩnh vực song hành đơn thuần. Ông bày tỏ sự đồng tình khi “xác lập rõ vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, một động lực phát triển và đồng thời là hệ điều tiết trong quá trình phát triển đất nước. Đây là cách tiếp cận đúng hướng”.

Nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho rằng việc xác định văn hóa là "hệ điều tiết" là một bước tiến mang tính đột phá về lý luận. Điều này giúp văn hóa trở thành nền tảng vững chắc để tự điều tiết các quan hệ giữa con người với thế giới và với chính mình, tạo nên sự phát triển hài hòa cho quốc gia.

PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN.

Ông phân tích thêm sự đúng đắn của những chủ trương mới nằm ở việc không giới hạn văn hóa trong phạm vi hẹp mà nhìn nhận theo nghĩa rộng, bao gồm toàn bộ tri thức và hành vi sáng tạo của con người. Văn hóa giờ đây yêu cầu phải "thấm sâu" vào mọi quy hoạch, kế hoạch và các quan hệ từ chính trị đến kinh tế.

Nhấn mạnh tính bao trùm của giá trị này, PGS.TS Lê Quý Đức chia sẻ: “Văn hóa không phải là một lĩnh vực riêng biệt mà thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội. Văn hóa hiện diện trong cách chúng ta tư duy, hành xử, quản lý, điều hành và cả trong tầm nhìn, ý chí, khát vọng của đội ngũ lãnh đạo”.

Theo ông, để phát triển văn hóa trở thành “nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”, các chính sách tiếp theo cần đề cao "văn hóa chính trị" và tinh thần nêu gương cho cán bộ. Bởi lẽ, đó là văn hóa dẫn đường cho dân tộc, cho đất nước, cho sự nghiệp đổi mới.

PGS cũng nhấn mạnh để các chính sách văn hóa thực sự hiệu quả, cần vượt qua tư duy tách rời văn hóa với kinh tế, xã hội. Việc đầu tư nguồn lực tương xứng và lồng ghép văn hóa vào các chiến lược phát triển sẽ tạo ra "xung lực mới" cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030

Dưới góc nhìn lãnh đạo một doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, ông Phạm Minh Toàn nhận định việc đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% vào GDP quốc gia vào năm 2030 là một con số đầy thách thức. Tuy nhiên, ông tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa nếu chúng ta thay đổi tư duy quản lý, coi đây là một chiến lược phát triển kinh tế văn hóa thực thụ thay vì chỉ dừng lại ở góc độ văn hóa đơn thuần.

Đánh giá về triển vọng của ngành trong tương lai gần, ông nhận định: “Tôi cho rằng mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 là tham vọng nhưng khả thi, nếu chúng ta coi đây là một chiến lược phát triển kinh tế văn hoá chứ không chỉ là chiến lược văn hóa”.

Ông chỉ ra ba cơ sở vững chắc cho niềm tin này là thị trường nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ với dân số trẻ, sự bùng nổ của kinh tế nền tảng và lợi thế từ "mỏ vàng" di sản văn hóa phong phú của Việt Nam. Theo ông, các lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc và nội dung số đang tạo ra dòng tiền hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Chuyên gia phân tích thêm trong kỷ nguyên số, giá trị cốt lõi đã dịch chuyển từ tài sản vật lý sang nội dung, thương hiệu và bản quyền. Việt Nam cần học cách khai thác bài bản các tài sản trí tuệ (IP) để tạo ra chuỗi giá trị dài hơi thay vì chỉ thu lợi từ các sự kiện hay hoạt động đơn lẻ.

Ông Phạm Minh Toàn là CEO của nhiều dự án văn hóa - nghệ thuật như VietFest, Tuần Lễ Thiết Kế Việt Nam hay Liên hoan phim quốc tế TP.HCM... Ảnh: NVCC.

Để đạt được sự bứt phá này, ông nhấn mạnh vai trò quyết định của sự liên kết liên ngành: “Nếu chỉ phát triển từng ngành rời rạc, sẽ không đạt 7%. Nhưng nếu phát triển theo mô hình hệ sinh thái, 7% là hoàn toàn trong tầm tay”.

Đề xuất giải pháp dài hạn, ông cho rằng cần xác lập thể chế coi công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn với các cơ chế tài chính đặc thù như quỹ đầu tư, ưu đãi thuế và hệ thống bảo hộ tài sản trí tuệ minh bạch. Đồng thời, cần có sự liên kết liên ngành du lịch - bất động sản - giáo dục - công nghệ - truyền thông.

Và để tạo điều kiện doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa phát triển đúng với mục tiêu, ông Toàn đề xuất 3 chính sách ngắn hạn có thể triển khai trong 1-2 năm tiếp theo. Một là thành lập "Trung tâm Một cửa cho công nghiệp văn hóa" để tiết kiệm thời gian và chi phí. Hai là thành lập Quỹ phát triển Công nghiệp văn hóa quốc gia để đồng đầu tư với doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án văn hóa - nghệ thuật sáng tạo. Ba là xây dựng "Chiến lược Quốc gia về Xuất khẩu nội dung" để đưa phim, âm nhạc, show Việt Nam ra quốc tế với sự bảo hộ phù hợp.

CEO VietFest khẳng định công nghiệp văn hóa không phải là “chi phí” mà là khoản đầu tư cho tương lai kinh tế quốc gia. Việc đạt được con số 7% GDP sẽ là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới bằng sức mạnh sáng tạo, trí tuệ và bản sắc riêng biệt.