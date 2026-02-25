Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay.

Sáng 25/2, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngày 7/2.

Điểm cầu chính hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (TP Hà Nội), kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện 2 nghị quyết.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện 2 nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong 2 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo dự kiến chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề "Nội dụng trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam".

Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79- NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước".

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình truyền đạt chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.

