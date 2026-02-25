Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa

  • Thứ tư, 25/2/2026 21:50 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam...


Sáng ngày 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bài phát biểu nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt sự phát triển dân tộc, độc lập, tự chủ, tự cường.

Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng.

Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến.

Phát triển mô hình 'Di sản dẫn dắt phát triển kinh tế'

Chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành, trong đõ xác định lấy di sản văn hóa là trung tâm, tài nguyên văn hóa số là thế mạnh để bảo tồn, phát triển nền văn hiến rực rỡ.

1 giờ trước

Những vấn đề mới, cốt lõi trong nghị quyết 80 về Phát triển văn hóa

Nghị quyết 80 “Về phát triển văn hóa Việt Nam” chứa đựng nhiều nội dung, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá. Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam.

12 giờ trước

Công cụ nòng cốt để lan tỏa văn hóa

Nghị quyết 80 xác định xuất bản là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục và quảng bá giá trị văn hóa, đặt yêu cầu cao về chuyển đổi số và hội nhập.

05:39 16/1/2026


Khi the gioi ao khien ta lac loi giua doi thuc hinh anh

Khi thế giới ảo khiến ta lạc lối giữa đời thực

9 phút trước 22:25 25/2/2026

0

Một cú chạm là mở ra hàng trăm cuộc trò chuyện. Một tấm ảnh có thể nhận về cả trăm lượt thích. Nhìn từ bên ngoài, đời sống của người trẻ chưa bao giờ đông vui đến thế. Nhưng nghịch lý là: càng nhiều kết nối, cảm giác lạc lõng càng rõ rệt.

Ngay Tho 2026 di tim 'pham gia cua thi ca' hinh anh

Ngày Thơ 2026 đi tìm 'phẩm giá của thi ca'

1 giờ trước 21:29 25/2/2026

0

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh. Một trong các hoạt động đặc sắc của Ngày Thơ là đưa các nhà thơ thâm nhập đời sống địa phương, xuống hầm mỏ sáng tác, nói chuyện thơ ca.

An tao luc nao la tot nhat? hinh anh

Ăn táo lúc nào là tốt nhất?

4 giờ trước 18:14 25/2/2026

0

Táo được mệnh danh là loại quả vàng cho sức khỏe bởi nó giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Vậy chúng ta nên ăn táo vào lúc nào trong ngày?

