Sự xuất hiện của producer K-391 sau cuộc đấu Sơn Tùng, Bích Phương

Sau cuộc đấu của Sơn Tùng và Bích Phương, thị trường nhạc Việt tiếp tục sôi động, nhiều ca sĩ phát hành sản phẩm. Trong đó, đáng chú ý là màn hợp tác giữa Hoaprox và K-391.

Đường đua Vpop tiếp tục sôi động sau cuộc đấu của Bích Phương và Sơn Tùng vào đầu tháng 3. Nhiều ca sĩ Việt tiếp tục hâm nóng thị trường bằng những sản phẩm mới.

Gần nhất, vào ngày 20/3, ca sĩ Suni Hạ Linh sẽ ra mắt MV Lạc khách. Sản phẩm kết hợp với Juun D. Việc Suni Hạ Linh phát hành sản phẩm mới ở thời điểm này nhằm tận dụng sức nóng của cô khi đang góp mặt tại chương trình truyền hình thực tế Đạp gió 2024.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tên tuổi của Suni Hạ Linh cũng giảm dần sức hút, nhất là giữa sự bùng nổ của lứa ca sĩ trẻ thuộc thế hệ Z. Gần nhất, MV Mập mờ chỉ đạt 3,3 triệu lượt xem sau khoảng 5 tháng phát hành.

Suni Hạ Linh và Hoaprox tiếp tục hâm nóng đường đua nhạc Việt tháng 3.

Cùng thời điểm, producer Hoaprox cũng chính thức phát hành sản phẩm, hợp tác cùng producer K-391, cộng sự của Alan Walker. Hiện tại, chủ nhân hit Ngẫu hứng chưa thông báo cụ thể về MV. Lần hợp tác với K-391 là bước tiến của Hoaprox so với MV With You. Đây cũng là triển vọng của nhạc điện tử Việt Nam sau nhiều năm đóng băng vì thiếu sản phẩm mới.

K-391 là cái tên quen thuộc trong giới EDM. Anh sở hữu nhiều bản nhạc quen thuộc với khán giả Việt, như Summertime, Ignite, Lily hay End of Time.

Sau Suni Hạ Linh, Hoaprox, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng đánh dấu sự trở lại thị trường nhạc Việt với MV Cứ để cho em (22/3), kết hợp cùng Vũ Cát Tường. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thông báo phát hành album Mộc 2 với chủ đề Ký ức thanh xuân.

Đánh giá về thị trường âm nhạc nội địa trong năm nay, ông Tất Hữu Đăng Khoa, cựu Giám đốc âm nhạc của TikTok Vietnam nhận định nhạc Việt sẽ xoay quanh bốn thể loại chính: pop ballad, hip-hop, dân gian hiện đại và nhạc remix: vinahouse, house, dubstep.

“Pop ballad không bao giờ lỗi thời tại thị trường Việt Nam, nơi cảm xúc âm nhạc được nuôi dưỡng bằng ca từ ý nghĩa và giai điệu chậm du dương, phù hợp với cảm xúc. Nhạc dân gian hiện đại vẫn thu hút vì người trẻ có khuynh hướng nâng cao tinh thần dân tộc. Tới thời điểm hiện tại, tôi liệt kê dòng nhạc remix: vinahouse, house, dubstep vào đây sẽ không làm các bạn ngạc nhiên, vì rõ ràng 'pháp sư' âm nhạc Việt đang chinh phục cộng đồng âm nhạc thế giới thông qua các nền tảng short video và thành công trong thời gian qua", ông Khoa chia sẻ.

Hiện tại, tạm dẫn đầu đường đua nhạc Việt tháng 3 về thành tích, hiệu ứng vẫn là Chúng ta của tương lai (Sơn Tùng) với khoảng 23 triệu lượt xem. Tiếp sau đó là Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương) với hơn 7 triệu lượt xem.