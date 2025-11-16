Sự xấu xí phía sau ngành công nghiệp làm đẹp

Trong cuốn sách mới “The House of Beauty”, tác giả chuyên viết về làm đẹp Arabelle Sicardi phân tích những mặt tốt và mặt xấu của ngành công nghiệp béo bở này, theo The Guardian.

Tác giả Sicardi có mối quan hệ vừa yêu vừa ghét với ngành công nghiệp làm đẹp. Là một nhà văn kiêm chuyên gia tư vấn làm việc trong lĩnh vực làm đẹp và công nghệ, bà tham gia vào một bản tin làm đẹp, một nhóm sáng tạo mang tên Perfumed Pages và một dự án nghệ thuật phi lợi nhuận mang tên Museum of Nails Foundation.

Với trải nghiệm đa dạng của mình, Sicardi không chỉ đi sâu vào ngành công nghiệp làm đẹp mà còn đan xen chúng với nhiều khía cạnh sâu xa hơn, như khủng hoảng khí hậu hay việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như dầu gội đầu trong các nhà tù ở Mỹ.

Chương đầu tiên trong The House of Beauty là câu chuyện về quá trình sản xuất, tiếp thị và bán hàng của một sản phẩm làm đẹp. Thông qua con đường “ra đời” của một sản phẩm, Sicardi đã tái hiện thành công sự phức tạp và liên kết chặt chẽ của ngành công nghiệp làm đẹp với rất nhiều ngành công nghiệp khác, như khai thác nguyên phụ liệu, sản xuất công nghiệp, quảng cáo, chăm sóc khách hàng,…

Theo Sicardi, mọi người thường kỳ vọng điều đẹp đẽ đối với một cuốn sách về ngành chăm sóc sắc đẹp, nhưng bà muốn độc giả tiếp cận câu chuyện với góc nhìn thực tế hơn.

Sicardi thậm chí còn khiến độc giả căng thẳng và xúc động khi đề cập tới nhiều sự thật tàn khốc, như cái chết của công nhân và lao động trẻ em. “Tôi đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn trong nhiều năm, với nhiều người trên khắp thế giới và qua nhiều hình thức, có khi dùng tới ba phiên dịch viên, qua email, Zoom hay cả trực tiếp đối thoại. Tôi đã phỏng vấn tất cả: kiểm toán viên, nhân viên các tổ chức phi chính phủ trực tiếp tiếp xúc và ghi lại cái chết của lao động trẻ em, nông dân, nhân viên bán lẻ, chuyên gia hóa mỹ phẩm, luật sư, giám đốc điều hành”, Sicardi chia sẻ về quá trình khai thác thông tin.

Thời trang và giới tinh hoa

Một chi tiết gây ấn tượng trong cuốn sách là mối liên hệ giữa thời trang, chủ nghĩa làm đẹp và phát xít. Chương sách về Coco Chanel tiết lộ bà từng có một người tình Đức Quốc xã và đã cố gắng sử dụng luật pháp lúc đó để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp nước hoa từ tay những người chủ Do Thái.

Cuốn sách ra mắt ngày 14/10. Ảnh: Amazon.

Sicardi cho biết: “Tôi bị cuốn hút với câu chuyện về Chanel, bởi vì tôi không hiểu tại sao phần lịch sử to lớn này lại rất mờ nhạt. Nhưng tôi thấy mình ngây thơ về sự vận hành của các mối quan hệ quyền lực và những người sợ hậu quả đạo đức”.

Tuy nhiên, Sicardi không bào chữa cho Coco Chanel “Tôi muốn kể câu chuyện về cuộc đời bà ấy với rất nhiều điều phức tạp. Những câu hỏi mà bà ấy phải đối mặt cũng chính là những câu hỏi chúng ta phải đối mặt vào thời điểm hiện tại. Đây không phải là một chương dễ chịu, nhưng tôi nghĩ đó là một câu chuyện quan trọng về cách chúng ta phải chịu trách nhiệm”, Sicardi cho hay.

Nuôi dưỡng giá trị cộng đồng

Mặc dù có những mặt tiêu cực, Sicardi cũng viết về những mặt tích cực.

Tác giả Arabelle Sicardi. Ảnh: Shopmy.

“Tôi coi vẻ đẹp là một công cụ kết nối và tạo cơ hội. Nhiều khi nó được dùng để lợi dụng chúng ta, nhưng cũng có lúc nó được dùng để gắn kết chúng ta lại với nhau và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi từng gây quỹ bằng cách thu thập các sản phẩm làm đẹp từ tủ đồ của nhiều tạp chí thời trang, rồi bán chúng và dùng số tiền đó cho các quỹ bảo lãnh, quỹ phá thai và quỹ pháp lý dành cho người nhập cư”, Sicardi nói.

“Tôi rất yêu thích nước hoa và tôi cũng đang thực hiện các buổi trao đổi nước hoa, như một cách để cùng chia sẻ tài nguyên. Hoạt động này đang tạo nên một cộng đồng. Mọi người ra về với nhiều thứ mới, ngoài ra, còn có những người bạn mới hoặc cơ hội kết bạn. Bạn có thể mang theo thứ mình không muốn và ra về với thứ mình thích”, Sicardi chia sẻ.

Sicardi trích dẫn một số liệu thống kê cho thấy trung bình người Mỹ chi 3.342 USD cho các dịch vụ làm đẹp và mỹ phẩm mỗi năm. Trong khi con số này không hề nhỏ, một câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào để tiêu dùng các sản phẩm làm đẹp có đạo đức?”

“Tôi không có câu trả lời hoàn hảo, nhưng vấn đề không phải là sự hoàn hảo mà là sự tiến bộ. Điều quan trọng là tìm ra phương hướng tốt nhất cho bạn và cộng đồng xung quanh, chia sẻ kiến ​​thức đó và đặt ra một mục tiêu dài hạn khả thi để tất cả cùng hướng tới”, Sicardi cho hay.

“Ví dụ, bạn không cần những sản phẩm dùng một lần, như mặt nạ giấy. Thay vì dùng các loại dầu, việc sử dụng xà phòng cục tốn ít tài nguyên hơn. Bạn cũng không nhất thiết phải cần một quy trình chăm sóc da 15 bước. Bạn chỉ cần dùng ít mỹ phẩm hơn và duy trì thói quen này”, Sicardi chia sẻ.

Trong khi cuốn sách nói nhiều về mặt tiêu cực của thế giới làm đẹp, Sicardi đã cố gắng tìm kiếm ánh sáng trong từng câu chuyện. “Tôi không muốn để lại cho mọi người cảm giác tuyệt vọng, bởi vì đó cũng không phải là điều tôi hướng đến”, Sicardi cho hay.