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Thể thao World Cup 2026

Sự trùng hợp kỳ lạ giữa Ronaldo và Messi ở World Cup

  • Thứ tư, 24/6/2026 02:43 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Chỉ cách nhau đúng một ngày ở cột mốc bàn thắng đầu tiên và mới nhất tại World Cup, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo viết nên cuộc cạnh tranh độc nhất vô nhị trong lịch sử.

Cuộc so kè của Ronaldo và Messi có nhiều điểm trùng hợp trong hơn 20 năm. Ảnh: Reuters.

Khi Lionel Messi ghi bàn vào lưới Áo vào đêm 22/6 để nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 18, anh không chỉ phá kỷ lục của Miroslav Klose mà còn tạo nên một sự trùng hợp đáng kinh ngạc với Cristiano Ronaldo.

Bàn thắng đầu tiên của Messi tại World Cup được ghi vào ngày 16/6/2006. Tròn 20 năm và 6 ngày sau, siêu sao người Argentina vẫn nổ súng ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Chỉ một ngày sau đó, Ronaldo cũng điền tên mình lên bảng tỷ số trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Điều đặc biệt là bàn thắng World Cup đầu tiên của CR7 cũng đến vào ngày 17/6/2006, tức chỉ chậm Messi đúng một ngày.

Điều này đồng nghĩa khoảng thời gian từ bàn thắng đầu tiên đến bàn thắng gần nhất của hai huyền thoại gần như giống hệt nhau. Cả Messi lẫn Ronaldo đều duy trì khả năng ghi bàn ở World Cup trong hơn hai thập kỷ, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Không dừng lại ở đó, hai ngôi sao còn sở hữu những cột mốc đối xứng đầy thú vị. Messi hiện là cầu thủ trẻ nhất và lớn tuổi nhất từng ghi bàn cho Argentina tại World Cup. Ronaldo cũng nắm giữ hai kỷ lục tương tự trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Sự bền bỉ đáng kinh ngạc của bộ đôi này được phản ánh qua bảng thống kê lịch sử World Cup. Ronaldo và Messi cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ có khoảng cách dài nhất giữa bàn thắng đầu tiên và bàn thắng gần nhất tại giải đấu, với 20 năm 6 ngày.

Thành tích này bỏ xa Miroslav Klose (12 năm 40 ngày), Michael Laudrup (12 năm 19 ngày) hay Ivica Olic (12 năm 13 ngày). Sau gần 20 năm song hành trên đỉnh cao bóng đá thế giới, cả hai vẫn tiếp tục tạo ra những cột mốc khiến phần còn lại của bóng đá chỉ có thể theo dõi từ phía sau.

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Đào Trần

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