Sự trở lại ngoạn mục của truyện tranh

Tại triển lãm truyện tranh lớn nhất nước Mỹ New York Comic Con tháng này, nhà sáng lập kiêm tổng biên tập của ICv2, Milton Griepp, đã chia sẻ thông tin từ báo cáo thường niên về tình hình ngành truyện tranh.

Hình ảnh tại New York Comic Con 2025. Ảnh: Publishers Weekly.

Theo Publishers Weekly, sử dụng dữ liệu được tổng hợp từ Circana BookScan, ComicHub POS và các cuộc phỏng vấn với những người bán truyện tranh, Griepp đã vẽ nên bức tranh về một ngành công nghiệp đang bước vào kỷ nguyên mới.

Sự thay đổi rõ rệt nhất Griepp nhìn thấy là mức tăng trưởng bùng nổ 27% đối với doanh số bán truyện tranh tại các cửa hàng từ tháng 1 đến tháng 8/2025 so với cùng kỳ năm trước. "Tốc độ tăng trưởng đó thật đáng kinh ngạc", ông nói.

Một thế hệ độc giả truyện tranh mới

Dựa trên các cuộc phỏng vấn của ICv2 với những người bán truyện tranh, Griepp đưa ra giả thuyết rằng đang có một thế hệ độc giả truyện tranh mới. Họ là những người đã trải qua thời gian dài phong tỏa trong đại dịch Covid-19 và họ đang khao khát sự kết nối với cộng đồng độc giả truyện tranh.

Thế hệ độc giả trẻ tuổi này cũng ngày càng có tầm quan trọng khi phần nào thay đổi thói quen bán hàng. Theo Griepp, truyện tranh cũng hấp dẫn thế hệ Z vì chúng có giá không quá cao và chất lượng tác phẩm tốt. Griepp cho hay: "Các tác phẩm đang bán có giá rẻ, dành cho độc giả phổ thông... Đó là một sự thay đổi lớn so với trước đây, thời điểm mọi ấn bản đều hướng tới việc trở nên đắt đỏ và quý giá".

Một phiên thảo luận tại New York Comic Con về những bước tiến của ngành truyện tranh. Ảnh: Publishers Weekly.

Không chỉ ở hình thức tác phẩm, thế hệ độc giả mới cũng là một động lực giúp các nhà xuất bản phát triển những hướng nội dung mới. Griepp đặc biệt lưu ý đến sự ra đời của Absolute Universe của nhà DC, đặt những ngôi sao như Batman và Wonder Woman vào những cốt truyện hoàn toàn mới, dễ tiếp cận và gần gũi hơn với độc giả đương đại.

Về định dạng ấn bản, tiểu thuyết đồ họa cũng ngày càng trở nên phổ biến. Các tuyển tập tiểu thuyết đồ họa bìa mềm thuộc Absolute Universe hay bộ truyện Invincible Compendium của Image đã bất ngờ soán ngôi ăn khách của manga và đảo ngược mức giảm doanh thu 13,2% vào năm 2024.

Nhìn chung, ngành kinh doanh truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa đang ghi nhận những bước tiến lớn sau thời kỳ Covid-19, Griepp cho biết. Ngành công nghiệp này đã ghi nhận ​​sự tăng trưởng vượt bậc trong năm đầu tiên của đại dịch và vẫn không hề sụt giảm dù đời sống đã trở lại bình thường. Griepp ước tính doanh số truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa năm 2024 là 1,94 tỷ USD .

Đa dạng sản phẩm để hút khách

Trong kỷ nguyên số, các ông lớn truyện tranh cũng nhanh chóng phát triển trò chơi nhập vai văn học (LitRPG) nhằm thu hút những người chưa từng đọc sách đến trải nghiệm câu chuyện bằng hình ảnh và âm thanh sống động.

Damian Wassel, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Vault Comics, cho biết, sách LitRPG rất dễ tiếp cận và gây nghiện. Cả Vault và nhà xuất bản Aetheon Books đều ghi nhận rằng ít nhất một nửa, và đôi khi là phần lớn doanh số của họ đến từ sách nói và trực tuyến. Cùng với truyện tranh số trên các nền tảng như Webtoon, sách nói và truyện tranh điện tử cũng ngày càng được ưa chuộng.

Griepp dự đoán mối quan hệ cùng có lợi giữa truyện tranh số và truyện tranh in, chỉ ra một nghiên cứu đề cập rằng những người đọc truyện tranh trên thiết bị di động có nhiều khả năng mua truyện tranh in. Griepp cũng so sánh thị trường Mỹ với Nhật Bản, nơi ông cho rằng manga điện tử đã "nuốt chửng" thị trường truyện tranh in.

"Trong một thời gian dài, các nhà xuất bản truyện tranh đã nhắm đến những người tiêu dùng truyện tranh trung thành, và giờ đây họ có cơ hội nhắm đến những người tiêu dùng mới, trẻ tuổi hơn thuộc thế hệ Z, nhóm độc giả sẽ trở thành nền tảng của thị trường trong những năm tới", Griepp nói.

"Một bài học quan trọng là khả năng tiếp cận độc giả. Nếu bạn có một cuốn sách dễ tiếp cận, độc giả nhiều khả năng sẽ mua nó và giới thiệu cho bạn bè", ông cho hay.

Griepp cho biết những bộ truyện như Invincible và Absolute Universe đang là một khởi đầu tốt cho ngành truyện tranh. Tuy nhiên, Griepp muốn thấy sự đổi mới nhiều hơn nữa trong ngành truyện tranh. "Làm thế nào để các nhà xuất bản nuôi dưỡng được nhịp độ sáng tạo đó và phát triển hướng tới tương lai? Đó là một thế giới mới".