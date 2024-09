Sự thật việc Casemiro bỏ ra về sớm

Casemiro mắc lỗi dẫn tới hai bàn thua đầu tiên của MU trước Liverpool. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Erik ten Hag rút Casemiro ra khỏi sân, nhường chỗ cho tài năng trẻ Toby Collyer. Sau đó, đoạn clip ghi lại cảnh tiền vệ người Brazil rời Old Trafford trong lúc trận đấu đang diễn ra nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, HLV Ten Hag khẳng định trong buổi họp báo sau trận: "Tôi đã gặp Casemiro trong phòng thay đồ. Do đó, cậu ấy không rời sân Old Trafford vào giờ nghỉ giải lao. Việc thay đổi người là cần thiết. Đội bóng đang bị dẫn 2 bàn và bạn phải chấp nhận rủi ro".

Cựu HLV Ajax nói thêm: "Cậu ấy sẽ tiếp tục hướng tới trận tiếp theo. Casemiro đã chứng minh rất nhiều lần rằng bản thân là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã giành được mọi thứ trong sự nghiệp. Ai cũng thấy sự quyết đoán và những khoảnh khắc tuyệt vời của Casemiro. Cậu ấy sẽ trở lại và thể hiện điều đó một lần nữa".

Trong 45 phút có mặt trên sân, Casemiro để lại màn trình diễn thảm họa. Casemiro chỉ chuyền bóng chính xác 72%, để mất bóng tới 13 lần, 2 lần bị qua người và có 2 tình huống mắc lỗi dẫn tới bàn thua. Sofa Score chấm Casemiro 5,8 điểm - thấp nhất trận.

Casemiro liên tục trở thành tội đồ cho những sai lầm trong khâu phòng ngự của MU suốt 2 mùa giải qua. CĐV Man Utd có lẽ đã rất mong chờ Manuel Ugarte sẽ sớm ra sân, qua đó đẩy Casemiro lên ghế dự bị trong thời gian tới.

