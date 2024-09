Casemiro gây phẫn nộ

Trên sân Old Trafford, MU sớm nhận 2 bàn thua trước Liverpool trong hiệp một. Trong cả 2 bàn thua này, Casemiro đều mắc lỗi khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá đắt.

Phút 35, Casemiro chuyền hỏng. Liverpool ngay lập tức chớp cơ hội để chuyển trạng thái. Từ pha treo bóng của Mohamed Salah bên cánh phải, Luis Diaz thoải mái băng vào đánh đầu ở vị trí không bị ai kèm, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Khi hiệp một còn 3 phút là khép lại, Casemiro bị Luis Diaz cướp bóng. Cầu thủ này khởi xướng pha phản công trước khi kết thúc tình huống bằng cú sút một chạm buộc Andre Onana phải vào lưới nhặt bóng lần hai.

Trong 45 phút có mặt trên sân, Casemiro để lại màn trình diễn thảm họa. Cựu danh thủ Gary Neville bình luận trên Sky Sports: ''Lại là Casemiro. Với một cầu thủ giàu kinh nghiệm như vậy, thật khó tin với số lần cậu ta để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm".

Trước Liverpool, Casemiro chỉ chuyền bóng chính xác 72%, để mất bóng tới 13 lần, 2 lần bị qua người và có 2 tình huống mắc lỗi dẫn tới bàn thua. Sofa Score chấm Casemiro 5,8 điểm - thấp nhất trận. Anh lập tức bị HLV Erik ten Hag rút ra khỏi sân ngay đầu hiệp 2.

Chứng kiến những gì Casemiro thể hiện, cổ động viên MU có lý do để phẫn nộ. "2 lỗi của Casemiro, 2 bàn thắng cho Diaz", "Sự nghiệp Casemiro đã hết", "Cứ đi bóng vào chỗ Casemiro và khoảng trống sẽ mở ra", "Hủy hợp đồng của Casemiro đi", "Casemiro quá tệ"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Casemiro - người từng vô địch Champions League và La Liga - liên tục trở thành tội đồ cho những sai lầm trong khâu phòng ngự của MU suốt 2 mùa giải qua. Về mặt thể chất, chất lượng phòng ngự của Casemiro, người đã 32 tuổi, đơn giản là không còn như xưa nữa.

Đó là lý do "Quỷ đỏ" quyết tâm chiêu mộ Manuel Ugarte. So với cựu cầu thủ Real, Ugarte là sự bổ sung cho sự quyết liệt, mạnh mẽ và cơ bắp mà MU đã thiếu trong suốt khoảng thời gian qua.

