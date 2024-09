Ugarte mặc áo số 25 ở MU

Ở cấp CLB, đây là lần đầu tiên Ugarte khoác áo số 25 trong sự nghiệp. Trước đó, tiền vệ 23 tuổi mặc cả áo số 4 và 14 trong mùa giải duy nhất chơi cho PSG.

Ugarte từng trải qua mùa 2020/21 gắn bó với số 25 trong màu áo tuyển Uruguay. Gần đây, cựu tiền vệ Sporting Lisbon chủ yếu chọn áo số 5 mỗi khi lên tuyển.

Trước Ugarte, Jadon Sancho là cầu thủ MU gần nhất khoác số áo 25. Tuyển thủ Anh thi đấu không thành công và vừa gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

Antonio Valencia, Danny Simpson, Quinton Fortune hay Jordi Cruyff (con trai huyền thoại Johan Cruyff - PV) cũng từng là chủ nhân của áo số 25 tại MU.

Ugarte là tân binh thứ 5 của MU trong phiên chợ hè 2024, sau tiền đạo Joshua Zirkzee, cặp trung vệ Leny Yoro, Matthijs De Ligt, hậu vệ cánh Noussair Mazraoui.

"Quỷ đỏ" chi 214 triệu euro cho dàn tân binh này, đồng thời nâng tổng số tiền chi tiêu trong 3 mùa giải dưới thời HLV Erirk ten Hag vượt ngưỡng 650 triệu euro.

Ugarte có rất nhiều điểm mạnh về khâu phòng ngự. Anh được đánh giá là cái tên phù hợp hỗ trợ cho Kobbie Mainoo. Cầu thủ người Uruguay rất giỏi trong việc giành lại bóng. Ugarte thực hiện trung bình 4,1 pha tắc bóng/trận ở mùa 2023/24.

Khả năng tranh chấp tốt của cầu thủ này là điều "Quỷ đỏ" kỳ vọng tránh được những pha uy hiếp và dứt điểm từ đối thủ.

