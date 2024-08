Tân binh của MU là bản nâng cấp của Casemiro

Với Ugarte ở tuyến giữa, MU sẽ có một cầu thủ trẻ trung, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Số liệu đã cho thấy tân binh này sẽ mang đến một hình ảnh chắc chắn như N'Golo Kante.

Người hâm mộ Manchester United đã quá quen thuộc với cái tên Manuel Ugarte trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Tuy nhiên, do PSG không chấp nhận mức giá thấp hơn 50 triệu euro, thương vụ bế tắc trong hơn 1 tháng qua. Dù vậy, nút thắt đã được tháo gỡ. MU sẽ chấp nhận chồng tiền mua tiền vệ Urguay trong hè này sau khi đẩy đi thành công McTominay.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "Các điều khoản cá nhân giữa Ugarte và MU được thống nhất từ tháng 7. Cầu thủ chỉ muốn gia nhập MU", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Cỗ máy tắc bóng

Tuyển thủ Uruguay là tiền vệ trung tâm duy nhất mà MU liên hệ nghiêm túc trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Rõ ràng, ban lãnh đạo nhận ra "Quỷ đỏ" cần mang về một tiền vệ có tư duy phòng ngự và khả năng càn quét ở tuyến giữa.

Không khó để nhận ra các đối thủ quá dễ để khai thác khu vực trung tuyến của MU trong mùa giải vừa qua.

Cụ thể, các đối thủ của MU mùa giải vừa qua đã có tới 620 pha chuyển đổi vào đến khu vực 1/3 cuối sân, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh.

Khâu phòng ngự chính là điểm mạnh nhất của Manuel Ugarte, với thông số nằm trong top đầu những tiền vệ trung tâm ở 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu.

Trong số này, có tới 205 lần dẫn đến các cú sút. Chỉ có Luton Town (215) đã xuống hạng và Newcastle United (208) sở hữu thành tích kém hơn thế.

Bên cạnh đó, đội bóng áo đỏ cũng phải nhận số cú sút từ những pha phản công nhanh (36 lần) nhiều thứ 3 của giải đấu.

Tất cả những thống kế đó đã khiến MU phải nhận đến 667 cú sút. Trong toàn bộ những đội bóng ở các giải đấu hàng đầu trong mùa giải 2023/24, chỉ Sheffield United (678 cú sút) - đội bóng được coi là tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh - phải chịu nhiều cú sút hơn.

Casemiro - người từng vô địch Champions League và La Liga - bỗng trở thành tội đồ chính cho những sai lầm trong khâu phòng ngự.

Về mặt thể chất, chất lượng phòng ngự của Casemiro, người đã 32 tuổi đơn giản là không còn như xưa nữa.

Tuy nhiên, xét cho cùng, tiền vệ người Brazil vẫn hoàn toàn có khả năng về mặt kỹ thuật và mang đến nhiều phẩm chất khi chơi bóng.

Do đó, về lý thuyết, việc bổ sung một cầu thủ như Ugarte sẽ giúp củng cố khâu phòng ngự ở giữa sân và hỗ trợ Casemiro nhiều hơn.

Lucas Hernandez là đồng đội của Kante ở tuyển Pháp. Bởi vậy, khi cầu thủ này so sánh Ugarte với Kante, đó như một lời xác tính cho giá trị của tiền vệ người Uruguay.

So với cựu cầu thủ Real, Ugarte là sự bổ sung cho sự quyết liệt, mạnh mẽ và cơ bắp mà MU đã thiếu trong suốt khoảng thời gian qua.

So với Casemiro, Ugarte là phiên bản nâng cấp toàn diện về khả năng đánh chặn và đoạt lại bóng.

Theo Opta, tiền vệ 23 tuổi này là cầu thủ duy nhất ở Ligue 1 mùa giải trước thi đấu tối thiểu 900 phút có trung bình hơn 4 pha tắc bóng mỗi 90 phút. Bên cạnh đó, con số 2,7 lần tắc bóng thành công mỗi trận Ugarte cũng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Xét trên phương diện rộng hơn, trong 2 mùa gần nhất ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ Palhinha sở hữu trung bình số pha tắc bóng mỗi trận cao hơn Ugarte (4,62 so với 4,56).

Sự bổ sung phù hợp

Ugarte có rất nhiều điểm mạnh về khâu phòng ngự, nhưng không may cho tiền vệ này là PSG đã chọn Luis Enrique.

Đặc trưng của những đội bóng do HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt là phong cách chơi dựa trên quyền sở hữu bóng gần như tuyệt đối. Để triển khai lối chơi này, các tiền vệ phải thoải mái khi nhận và chuyền bóng dưới áp lực. Ở tuyển Tây Ban Nha và Barcelona, đó là hai cái tên tầm cỡ như Sergio Busquets và Rodri.

Trong khi đó, Ugarte lại gần như mang đến màu sắc hoàn toàn tương phản. Về khả năng phân phối bóng, số liệu của Opta thống kê tiền vệ này đã hoàn thành đến 91,4% đường chuyền trong mùa giải trước, chỉ xếp sau hơn 8 cầu thủ đã thực hiện ít nhất 1.000 đường chuyền.

Ugarte đã hoàn thành đến 91,4% đường chuyền trong mùa giải trước, nhưng chỉ đạt trung bình 4,1 đường chuyền tịnh tiến và 0,7 đường chuyền quyết định mỗi 90 phút ở Ligue 1.

Tuy nhiên, vấn đề là đường chuyền của cầu thủ 23 tuổi lại khá đơn giản và thiếu độ "sát thương" cần thiết như Rodri hay Busquets vẫn thường làm.

Số liệu cũng đã chứng minh điều này, khi Ugarte chỉ đạt trung bình 4,1 đường chuyền tịnh tiến và 0,7 đường chuyền quyết định mỗi 90 phút ở Ligue 1, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của giải đấu dành cho các tiền vệ là 5,4 và 1,2.

Xu hướng phòng ngự của tiền vệ này cũng là một điều đáng lưu ý. The Athletic nhận định Ugarte là mẫu cầu thủ khi nhìn thấy bóng sẽ tìm mọi cách để giành lại nó.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiền vệ người Uruguay thường bị kéo ra khỏi vị trí, vốn là điều cấm kỵ với những HLV chú trọng đến cấu trúc đội hình như Luis Enrique.

Một điều may mắn cho Ugarte là MU dường như đã lường trước được những điểm yếu này với một cách tiếp cận chiến thuật hoàn toàn khác.

Với những bản hợp đồng gần đây như Matthijs de Ligt hay Noussair Mazraoui, Ten Hag đã có thêm nhiều lựa chọn để hỗ trợ cho việc phát triển bóng và xây dựng lối chơi phòng ngự chắc chắn hơn.

Vị trí phù hợp cho Ugarte sẽ là tiền vệ lệch phải trong cấu trúc bộ 3 tiền vệ giữa sân.

Về lý thuyết, một hàng thủ bốn người bao gồm các cựu cầu thủ Bayern Munich cùng với Lisandro Martinez và Diogo Dalot sẽ giúp giải phóng Ugarte.

Lúc này, tiền vệ 23 tuổi chỉ phải tập trung vào việc giữ bóng và luân chuyển trái bóng một cách an toàn. Trong bối cảnh đó, những đường chuyền ngang với cự ly ngắn và độ chính xác cao của tiền vệ này sẽ là một sự ưu điểm thay vì trở ngại.

Ugarte có thể vẫn chưa phải là một lựa chọn hoàn chỉnh, tuy nhiên anh mới chỉ 23 tuổi và vẫn còn có thể phát triển thêm.

Một hình tượng lý tưởng mà tiền vệ người Uruguay có thể nhìn vào là Gennaro Gattuso thời đỉnh cao. Câu hỏi đặt ra lúc này chỉ là liệu Ugarte có thể tìm thấy Andrea Pirlo của mình hay không. Với lộ trình phát triển thần tốc trong hơn một năm qua, người hâm mộ MU có thể kỳ vọng vào Mainoo trong vai trò đối tác còn lại trong cặp "double-pivot" (hai tiền vệ phòng ngự).