Còn ai nhớ Keylor Navas?

Sáng 22/1 (giờ Hà Nội), Newell’s Old Boys xác nhận chiêu mộ thành công Keylor Navas theo dạng chuyển nhượng tự do. Cựu thủ môn Real Madrid và PSG sẽ khoác áo đội bóng Argentina cho đến tháng 6/2026. Đây là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh không nhiều đội bóng ở châu Âu muốn có Navas.

6 năm trước, thủ môn người Costa Rica là người hùng trên hành trình vô địch Champions League 2017/18 của Real Madrid. Nhưng sau đó, sự nghiệp Navas lao dốc.

Thủ môn 38 tuổi chỉ chơi 6 trận trong cả mùa giải vừa qua với PSG khi chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Gianluigi Donnarumma. 2 năm rồi anh chưa bắt một trận Champions League nào với đội bóng Pháp. Quyết định gia nhập PSG từ Real vào năm 2019 khiến Navas trả giá quá nhiều.

Chỉ trong một năm, giá trị thị trường của Navas giảm một nửa, từ 4 triệu euro xuống còn 2 triệu. Trước khi lâm cảnh bi đát, Navas có một sự nghiệp đáng mơ ước ở cấp CLB khi cùng Real Madrid giành 12 danh hiệu lớn trong giai đoạn 2014-2019, bao gồm 3 Champions League, 4 FIFA Club World Cup, 3 UEFA Super Cup, 1 La Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Hồi tháng 5/2024, Navas gây bất ngờ khi nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế cho tuyển Costa Rica ngay trước thềm Copa America 2024. Anh có màn ra mắt tuyển Costa Rica vào năm 2008. Kể từ thời điểm đó, thủ môn 37 tuổi có 114 lần ra sân cho ĐTQG, trải qua 3 kỳ World Cup (2014, 2018 và 2022), trong đó đáng nhớ nhất World Cup năm 2014 tại Brazil, khi anh cản phá xuất thần cả giải.

