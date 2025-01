Real Madrid tìm được người thay Kroos

Real Madrid khép lại trận đấu trước Las Palmas thuộc vòng 20 La Liga tại Santiago Bernabeu hôm 19/1 với chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục. Tuy nhiên, trận đấu không chỉ là câu chuyện của những bàn thắng hay những quyết định gây tranh cãi từ VAR. Nó còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Dani Ceballos - cầu thủ đang từng bước khẳng định mình là nhân tố không thể thiếu nơi tuyến giữa của “Los Blancos”.

Dani Ceballos không có khởi đầu dễ dàng trong trận đấu. Cũng như toàn đội, anh không kịp phản ứng trong pha ghi bàn chớp nhoáng của Fabio Silva chỉ 27 giây sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng khác biệt ở chỗ, Ceballos nhanh chóng lấy lại phong độ và khép lại trận đấu với những con số thống kê ấn tượng.

Anh tạo ra ba cơ hội nguy hiểm, thực hiện tới 73 đường chuyền chính xác trong tổng số 79 lần chạm bóng. Hơn thế nữa, Ceballos tham gia tới 101 pha bóng - chỉ kém Bellingham (80 lần) - và là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất trên sân (10 lần). Khả năng tắc bóng hiệu quả với 5/7 lần chiến thắng, cùng việc khiến đối thủ phạm lỗi ba lần, giúp Ceballos trở thành trụ cột trong lối chơi của Real Madrid.

Phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc ấy là tràng pháo tay vang dội từ khán đài Bernabeu khi anh rời sân ở phút 83. “Tôi thực sự biết ơn người hâm mộ vì đã công nhận những nỗ lực của mình”, Ceballos chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu. Anh cũng khẳng định: “Đây là thời điểm tôi tự tin nhất kể từ khi đến đây. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để khiến HLV phải cân nhắc”.

Ceballos gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2017 từ Betis với giá 16,5 triệu euro. Khi ấy, anh được kỳ vọng sẽ kế thừa những ngôi sao tuyến giữa như Luka Modric hay Toni Kroos. Nhưng dưới thời Zinedine Zidane, cơ hội dành cho Ceballos là rất ít. Với sự cạnh tranh khốc liệt từ những cái tên như Modric, Kroos, Isco và Kovacic, Ceballos gần như không có đất diễn trong đội hình chính.

Dù nhận được sự tin tưởng của Julen Lopetegui và Santiago Solari, nhưng khi Zidane trở lại, Ceballos tiếp tục bị đẩy ra ngoài rìa. Biết mình không còn chỗ đứng, anh chấp nhận gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn. Tại đây, dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Ceballos dần lấy lại phong độ với hai mùa giải thi đấu ổn định, trước khi quay trở về Real Madrid cùng HLV Carlo Ancelotti.

Dưới thời Carletto, sự nghiệp của Ceballos bước sang một chương mới. Từ một cầu thủ dự bị, anh dần trở thành một phần quan trọng trong đội hình, đặc biệt khi Kroos giải nghệ và những chấn thương của các đồng đội như Camavinga hay Tchouameni tạo cơ hội để anh tỏa sáng.

Real Madrid đối mặt với bài toán khó sau khi Kroos giải nghệ. Thiếu đi một cầu thủ giữ vai trò kết nối giữa hàng phòng ngự và tấn công, đội bóng từng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trước áp lực từ đối thủ. Nhưng giờ đây, Ceballos mang đến lời giải hoàn hảo.

Không giống các đồng đội với phong cách thiên về sức mạnh hoặc tốc độ chuyển đổi trạng thái, Ceballos sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và tư duy chiến thuật tinh tế. Anh chính là “chìa khóa” giúp Real Madrid giữ vững thế trận, đặc biệt trong bối cảnh hàng tiền vệ đang thiếu vắng nhiều trụ cột.

Tuy nhiên, điều khiến Ceballos nổi bật không chỉ là số phút thi đấu hay thống kê. Đó là tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, sự bền bỉ và khát khao chứng tỏ bản thân. Anh biến những khó khăn trong quá khứ thành động lực để vươn lên, trở thành người nhạc trưởng mới dẫn dắt lối chơi của Real Madrid.

Sau nhiều năm chờ đợi, Ceballos cuối cùng cũng chứng minh được giá trị của mình tại Bernabeu. Từ một tài năng bị lãng quên, anh vươn mình trở thành một trong những mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia.

Với phong độ hiện tại, không quá lời khi nói rằng “Real Madrid đã tìm thấy Kroos mới của họ, và đó chính là Dani Ceballos”.

