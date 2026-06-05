Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sợi

Cuốn sách chứa đựng 13 câu chuyện khác nhau giúp minh họa ý nghĩa to lớn của các loại vải vóc xuyên suốt 30.000 năm lịch sử, từ thời tiền sử đến những nền văn minh ở Trung Đông và Ai Cập cổ đại. Lịch sử thế giới thể hiện qua những bộ long bào bằng lụa của các hoàng đế đến những loại vải đã thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp và cuối cùng đến những loại vải được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, thứ cho phép con người đi xa hơn và nhanh hơn bao giờ hết.

Xuất bản

Sự thật về vua Midas thích vàng

  • Thứ sáu, 5/6/2026 07:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nguyên mẫu của nhân vật vua Midas ít được biết đến, ông cai trị Phrygia, một vương quốc cổ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 8 TCN.

Vua Midas anh 1

Vua Midas được lấy cảm hứng từ vua xứ Phrygia. Ảnh minh họa: P.L.

Những sợi tơ được xe bởi các Nữ thần Vận mệnh không bao giờ kết thúc: Mặc dù thần dân có cố né tránh tương lai mà số mệnh đã “dệt” bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể thoát khỏi.

Cha mẹ của Oedipus [1] đã cố gắng một cách tuyệt vọng để con trai mình tránh khỏi số phận giết cha và cưới mẹ, như đã được tiên đoán, ấy thế mà cuối cùng những sự kiện này vẫn diễn ra. Tương tự như vậy, những điều ước được ban trong các câu chuyện thường phản tác dụng khủng khiếp lên chính người ước nguyện. Thần thoại Hy Lạp về vua Midas cũng vậy.

Trong câu chuyện, vị vua này thèm khát giàu có đến mức đã cầu xin các vị thần ban phép để ông ta chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để biến bất cứ vật gì thành vàng ngay lập tức. Điều ước của ông ta được chứng giám. Không lâu sau đó, nhà vua bị chết đói do không thể ăn được bất cứ thứ gì dù chỉ là một trái nho, bởi vì nó sẽ lập tức biến thành vàng ngay khi chạm vào môi ông ta.

Mặc dù đây là một câu chuyện quen thuộc nhưng vua Midas có thật trong lịch sử, người nhiều khả năng là nguyên mẫu của nhân vật trong truyện, thì lại ít được biết đến. Ông cai trị Phrygia, một vương quốc cổ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 8 TCN.

Tên tuổi của ông không những xuất hiện trong các ghi chép lịch sử của Hy Lạp mà còn xuất hiện tại các di chỉ khảo cổ. Gordion, thủ đô của vương quốc Phrygia, đã bị phá huỷ vào đầu thế kỷ 7 TCN, và sự huỷ diệt của nó nhanh chóng đến mức cả thành phố và phần lớn những gì bên trong đã bị thiêu rụi ngay tại chỗ. Những cuộc khai quật thành cổ đã tìm thấy rất nhiều thứ bị bỏ lại trong vội vàng.

Một trong những phát hiện phi thường nhất là hơn 2.000 vật dằn khung cửi được xếp thành hàng ngay ngắn cách nhau chừng 100m, nằm yên ngay nơi chúng đã rơi xuống khi ngọn lửa thiêu rụi những tấm vải mà chúng từng được treo vào.

Căn cứ vào con số này, có thể suy luận rằng vào lúc thành phố bị phá huỷ, hẳn phải có hơn 100 phụ nữ đang bận rộn dệt vải cho người cai trị Phrygia. “Chẳng có gì ngạc nhiên khi người Hy Lạp xem Midas đồng nghĩa với vàng!” Elizabeth Barber [2] châm biếm ghi chú.

Có nhiều huyền thoại khác cũng xoay quanh sợi. Hãy nghĩ về Người đẹp ngủ trong rừng và con suốt chết người của nàng hay câu chuyện về yêu tinh rừng xấu xa Rumpelsiltskin chuyên xe rơm thành vàng.

Trong một truyện cổ khác của anh em nhà Grimm, một cô gái đẹp nhưng lười biếng đã được cứu thoát phải sống kiếp ngồi xe tơ cả đời khi chồng cô, một vị vua, tất nhiên rồi, gặp những người “dì” của cô, mỗi người đều có một dị tật do xe sợi dệt vải gây ra: người thì bàn chân phồng, người thì sưng ngón tay, người thì có cặp môi thõng xuống. Nếu được chính những người thợ dệt kể lại thì chắc chắn câu chuyện này sẽ càng hấp dẫn hơn nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ cấu trúc của thần thoại và cổ tích đều có liên quan đến ngành dệt may. Công việc dệt vải đặc biệt thuận lợi cho việc kể chuyện: Những nhóm người, thường là phụ nữ, bị dồn lại chung một chỗ và phải làm một công việc lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ liên tục.

Trong hoàn cảnh đó, việc bịa ra và trao đổi những câu chuyện để giết thời gian là hoàn toàn tự nhiên. Điều này cũng lý giải vì sao các nhân vật liên quan đến xe tơ dệt vải lại xuất hiện thường xuyên cũng như thường được ban phước bằng những kỹ năng và thủ đoạn siêu phàm đến vậy.

Lấy ví dụ về Penelope, vợ của Odysseus trong trường ca Odyssey của Homer, người đã dùng việc dệt vải để làm cớ trì hoãn những kẻ cầu hôn Achaen xấc xược, những kẻ vây lấy nàng đông như châu chấu khi tin rằng chồng nàng đã chết. “Nàng giăng một tấm vải lớn lên khung cửi trong nhà và bắt đầu dệt nó, một sợi rất mảnh và rộng,” Homer viết vào khoảng cuối thế kỷ 8 TCN.

“Ban ngày nàng sẽ liên tục dệt tấm vải lớn ấy, nhưng ban đêm, bên ngọn đuốc đặt cạnh khung cửi, nàng sẽ lại tháo nó ra.” Chiến thuật này đã tranh thủ được cho nàng ba năm trì hoãn, có lẽ điều đó đã cho thấy sự hiểu biết của đàn ông về nghề truyền thống này của phụ nữ ít ỏi tới mức nào.

[1] Nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp.

[2] Học giả nổi tiếng người Mỹ.

Kassia St Clair/ Huy Hoàng & NXB Thanh niên

Vua Midas Vua Midas Thần vận mệnh Phá huỷ Khung cửi Vải vóc

    Đọc tiếp

    'Cam' trong 'cam on' co nghia la gi? hinh anh

    'Cám' trong 'cám ơn' có nghĩa là gì?

    32 phút trước 08:47 5/6/2026

    0

    Nhiều người cho rằng "cảm ơn" chuẩn mực hơn, còn "cám ơn" chỉ là cách nói dân dã, văn nói. Theo học giả An Chi, hai cách dùng này thực chất có cùng nguồn gốc và ý nghĩa.

    Sach thieu nhi mo loi vao mua he hinh anh

    Sách thiếu nhi mở lối vào mùa hè

    3 giờ trước 06:18 5/6/2026

    0

    Từ sách tranh, văn học đến kỹ năng và khoa học, nhiều ấn phẩm mới mở ra cho trẻ một mùa hè giàu cảm xúc, tri thức và trải nghiệm đọc.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    10:08 1/6/2026 10:08 1/6/2026

    0

    Trong khuôn khổ Hội sách chung cư, hơn 100 học sinh tham gia giới thiệu sách, cho thấy khả năng đưa văn hóa đọc ra khỏi thư viện và trường học để bước vào không gian sống.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý