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Câu chuyện nghệ thuật

Cuốn sách là một bước dạo đầu mới lạ vào chủ đề nghệ thuật. Với kết cấu đơn giản, sách điểm qua 50 tác phẩm then chốt, từ các bức vẽ trên vách động Lascaux tới những tác phẩm sắp đặt đương đại, và liên hệ các tác phẩm ấy với những trào lưu, chủ đề cùng kĩ thuật chính yếu trong nghệ thuật.

Xuất bản

Lý do một khối màu có thể thành tác phẩm nổi tiếng

  • Thứ hai, 27/7/2026 11:35 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Ra đời năm 1915, trường phái Tối thượng từ bỏ hoàn toàn việc tái hiện thế giới thực, đặt hình khối và màu sắc lên vị trí trung tâm của hội họa hiện đại.

Trường phái Tối thượng ảnh 1

Bức tranh Hình vuông màu đỏ được họa sĩ Kazimir Malevich vẽ năm 1915. Ảnh: wikiart.

1915-1925

Các nghệ sĩ tiêu biểu: Kazimir Malevich • El Lissitzky • Lyubov Popova Olga Rozanova • Ilya Chashnik

Đây là một trong những bước tiến đầu tiên và đột phá nhất trong nghệ thuật trừu tượng được khởi xướng bởi họa sĩ người Nga Kazimir Malevich (1878-1935).

Vào năm 1915, Malevich đã vẽ một hình vuông lớn màu đen trên nền trắng, đánh dấu sự ra đời của trường phái Tối thượng. Tạo nên những bức tranh đơn thuần chỉ bao gồm các hình chữ nhật, đường thẳng và đường tròn cùng với số lượng màu sắc hạn chế, ông đã nhấn mạnh vào hình dạng và độ phẳng của tấm vải bố dùng làm phông nền.

Đối với ông, điều này diễn tả sự cân bằng căn bản của những năng lượng âm và dương, và ông tin tưởng rằng nghệ thuật của ông vượt trội hơn tất cả các loại hình nghệ thuật trong quá khứ, và sẽ dẫn đến “sự thượng tôn cảm xúc hay nhận thức thuần túy trong nghệ thuật hội họa”.

Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi trường phái Lập thể, trường phái Vị lai và một số nhà thơ tiên phong, Malevich đã sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật trừu tượng toàn diện, và ông đã dần đắm chìm trong các thử nghiệm của mình nhằm khắc họa những thuộc tính cốt lõi nhất. Sự thuần khiết của những màu sắc và hình dạng nhằm khích lệ người xem thưởng lãm những ý tưởng vượt ra khỏi dáng vẻ bên ngoài.

Mặc dù về sau Liên Xô đã công kích phong trào này, nhưng ban đầu lại hoan nghênh trường phái Tối thượng như một phong cách tân tiến phục vụ cho một chế độ mới. Trường phái Tối thượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên trường phái Kết cấu sau này.

Những phát triển cơ bản

Bằng việc rũ bỏ tất cả ý niệm về thế giới thực tại, trường phái Tối thượng đã ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật trừu tượng. Vào năm 1915, triển lãm đầu tiên của chủ nghĩa Tối thượng đã được tổ chức ở Saint Petersburg, bao gồm 35 bức tranh của Malevich. Vào năm 1927, ông xuất bản một cuốn sách tên là Thế giới phi vật thể, đây là cuốn sách đã có tác động sâu sắc đến sự phát triển của hội họa trừu tượng.

Susie Hodge

Đông A + NXB Dân Trí

Trường phái Tối thượng Hội họa trừu tượng Kazimir Malevich

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