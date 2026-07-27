Khi cà phê được xem như 'thần dược'

Khi thuốc men còn thiếu thốn, cà phê được xem như "thần dược" trong việc hỗ trợ điều trị các chứng khó tiêu, đầy bụng.

Cà phê có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng. Ảnh minh họa: M.C.

Một phương thuốc đơn giản và tiện lợi như vậy rõ ràng xứng đáng để thử, bởi vì ít nhất nó hoàn toàn vô hại và không cần phải đến chỗ bác sĩ hay dược sĩ. Một cách sử dụng khác của cà phê trong y học là trong trường hợp buồn nôn và nôn dữ dội.

Trong trường hợp này, ta cần pha một dịch chiết cà phê đậm đặc và nhấp từng ngụm nhỏ khi còn rất nóng. Cách này nhiều khi đã đủ hiệu quả nhưng càng hiệu quả hơn nếu đồng thời đắp một miếng cao dán mù tạt mạnh lên vùng thượng vị.

Tác dụng có lợi của cà phê trong tình trạng nghiện rượu nặng đã được mô tả quá rõ ràng, nhưng vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, cũng như mức độ mà loại đồ uống mạnh mẽ và gây hưng phấn này có thể thay thế cho rượu mạnh hoặc bia. Nhiều người có năng lực chuyên môn cao khẳng định rằng, khi cơ thể cần một chất kích thích mạnh, không gì sánh bằng một tách cà phê ngon, mới pha và đậm đà.

Do đó, nếu muốn cứu một người nghiện rượu, ta sẽ không tìm thấy chất thay thế nào tốt hơn cho rượu mạnh hoặc bia hơn là cà phê mới pha, mạnh, theo tỷ lệ 55g cà phê nguyên chất, ngon cho một phần nước sôi, tạo thành một loại đồ uống kích thích tuyệt vời nhưng trong những trường hợp cụ thể này thì không được thêm sữa hay đường.

Có những khẳng định chắc chắn từ những người đã từng thử nghiệm rằng, bệnh sốt rét và các bệnh do xú khí [1] khác có thể được ngăn ngừa bằng cách uống một tách cà phê nóng trước khi mạo hiểm ra ngoài trời vào buổi sáng.

Nhiều bác sĩ danh tiếng cũng xem nó gần như là một phương thuốc đặc hiệu trong bệnh thương hàn và các loại sốt lưu hành [2] khác, đến mức trong các trường hợp sốt rét và sốt gián đoạn, cà phê đã được các bác sĩ giỏi nhất sử dụng và cho kết quả rất khả quan.

Cà phê có tác dụng chống lại bệnh sốt rét và các hơi độc hại, đặc biệt là trong việc làm dịu và ngăn chặn các cơn sốt ở giai đoạn đầu, khi được sử dụng đúng cách trong những căn bệnh này, cà phê được cho là hiệu quả hơn cả sulfate quinine (sulfate kí ninh) [3] ở nhiều trường hợp nghiêm trọng. Trong khi đó, ở giai đoạn nhẹ của sốt gián đoạn như thường thấy ở vùng sông Mississippi và ven các con sông lớn, đi kèm với chức năng gan kém và lá lách to, khi được pha chế và sử dụng một cách hợp lý, cà phê đã được chứng minh là một trong những phương thuốc an toàn và hiệu quả nhất.

Tại các vùng có sốt rét và các loại sốt nhẹ khác hoành hành, việc uống cà phê nóng trước khi bước vào khu vực nhiễm bệnh sẽ giúp tránh được mọi sự lây nhiễm vì hệ thần kinh được kích thích và do đó các mầm bệnh gây sốt trở nên bị bất hoạt nhờ cà phê.

Nó cũng gần như là một phương thuốc đặc hiệu cho bệnh này sau khi đã nhiễm, nếu được sử dụng cùng nước chanh và được xem là cực kỳ hữu hiệu trong việc giúp vượt qua các đợt đau nhức hệ thần kinh trong nhiều tình huống khẩn cấp do bất kỳ nguyên nhân nào. [4]

[1] Nguyên văn Miasmatic, ám chỉ thuyết Miasma, một lý thuyết y khoa lỗi thời cho rằng các bệnh như bệnh tả và cái chết đen (dịch hạch) là do “không khí xấu” hoặc hơi độc thoát ra từ chất hữu cơ thối rữa gây ra.

[2] Sốt lưu hành là bệnh truyền nhiễm luôn hiện diện ở một khu vực địa lý cụ thể, nghĩa là chúng không phải là các đợt bùng phát theo mùa mà là mối đe dọa dai dẳng, như ví dụ sốt phát ban chuột (do bọ chét truyền), sốt xuất huyết và sốt vàng da (do muỗi truyền).

[3] Một loại thuốc phổ biến trong điều trị sốt rét và bệnh Babesia.

[4] Lưu ý: Thực tế khoa học ngày nay đã chứng minh, cà phê không có tác dụng gì đối với việc phòng ngừa và điều trị các căn bệnh như tác giả đề cập ở phần này