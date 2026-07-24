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Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Xuất bản

Tác dụng khử mùi hiệu quả của cà phê

  • Thứ sáu, 24/7/2026 10:16 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Từ lâu, hạt cà phê đã được xem là thứ có khả năng khử mùi hiệu quả; ở trong phòng kín, hoặc không gian ẩm thấp, hạt cà phê mới rang khử được cả những mùi hôi nồng.

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Hạt cà phê mới rang có tác dụng khử mùi rất hiệu quả. Ảnh minh họa: H.T.

Cà phê mới rang đã được chứng minh là có khả năng xua tan các khí độc hại cũng như là một chất khử trùng quý giá trong phòng bệnh hoặc bất kỳ không gian kín nào nơi mà hơi cà phê có thể lan tỏa.

Như là một chất khử mùi tức thì, đặc biệt trong phòng bệnh, cà phê gần như không có đối thủ, sở hữu sức mạnh tuyệt vời, gần như kỳ diệu, mọi khí thải hôi thối và có hại đều được trung hòa hoặc xua tan ngay lập tức chỉ bằng cách di chuyển một đĩa cà phê mới rang đi qua căn phòng.

Như một chất khử trùng, cà phê rang mới vô giá với vai trò hấp thụ và thanh lọc không khí khỏi tất cả các mùi hôi thối và khó chịu, đặc biệt khi được rang gần phòng hoặc không gian cần khử trùng. Khi được rang chín, và trong lúc còn nóng, nếu đặt vào một khay hoặc dụng cụ mở ở giữa căn phòng, thì khi cà phê nguội, không khí xung quanh sẽ trở nên hoàn toàn trong lành và ngọt ngào.

Hoặc, tốt hơn nữa, bằng cách làm nóng đỏ một chiếc xẻng sắt, rồi đặt một nắm cà phê xay lên trên, sau đó mang đi quanh phòng hoặc ngôi nhà cần khử trùng, cho đến khi nó nguội dần. Hơi bốc lên từ cà phê trong lúc đó sẽ loại bỏ tất cả các mùi hôi và khí khó chịu.

Các thí nghiệm gần đây được thực hiện với cà phê rang tại Pháp đã chứng minh rằng nó là một trong những chất khử mùi mạnh mẽ nhất từng được phát hiện để làm tan biến mọi mùi hôi độc hại.

Một minh chứng cho giá trị to lớn này là khi treo một lượng thịt đang phân hủy trong căn phòng kín hoàn toàn với một chảo thiếc chứa vài nắm cà phê mới rang, xay được đặt lên đèn cồn, hơi bốc lên từ cà phê lan tỏa khắp căn phòng và khỏa lấp hoàn toàn mùi hôi của thịt phân hủy, ngay cả khi đứng gần bên cạnh chỗ thịt.

Trong khi đó, giáo sư Beer - một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng tại Vienna cho rằng hơi từ cà phê nguyên chất, nóng và mới pha có tác dụng làm khỏe mắt nhưng đồng thời ông cũng quy nguyên nhân của nhiều trường hợp rối loạn thị lực thường gặp là do việc sử dụng thường xuyên rau diếp xoăn, cũng như việc sử dụng các chế phẩm pha trộn từ cà phê và loài thực vật trên.

Cà phê và tiêu được khuyến nghị mạnh mẽ như một phương thuốc đặc hiệu cho bệnh thấp khớp, cũng như trong nhiều dạng bệnh thống phong (bệnh gút). Trong những trường hợp như vậy, tỷ lệ thích hợp gồm một pint [1] cà phê đen nóng, đặc và hoàn toàn nguyên chất, được pha với một thìa cà phê tiêu đen nguyên chất, trộn kỹ trước khi uống và dùng ngay trước khi đi nghỉ.

Từ những nguồn đáng tin cậy, nhiều trường hợp thấp khớp mạn tính được ghi nhận đã chữa khỏi chỉ với một liều duy nhất của phương thuốc đơn giản này. Cần cẩn trọng để không bị nhiễm lạnh do mồ hôi ra nhiều sau khi sử dụng. Tuy vậy, những cơn cảm lạnh nghiêm trọng cũng có thể bị ngăn ngừa và chữa lành bằng cách dùng phương thuốc này.

[1] Đơn vị đo lường tương đương với 500ml.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Hạt cà phê Đèn cồn Chất khử Pint Rang Hạt cà phê

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