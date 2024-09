Sự nổi lên của 'cozy fantasy' giữa thực tại hỗn loạn

Sự khác biệt giữa "The Hobbit" và "Lord of the Rings", dù cùng là tác phẩm của J.R.R Tolkien, chung bối cảnh và có lượng người hâm mộ khổng lồ, đã cho thấy sự đặc sắc của “cozy fantasy”.

Ảnh: YouTube





Ra mắt 17 năm trước The Fellowship of the Ring (Đoàn hộ nhẫn), The Hobbit (Người Hobbit) nhẹ nhàng hơn cả về giọng văn và hành trình phiêu lưu của nhân vật. Thay vì giải cứu Trung Địa khỏi thế lực đen tối hủy diệt thế giới, đội ngũ nhân vật chính của The Hobbit dấn thân vào hành trình tìm lại kho báu do rồng Smaug canh giữ.

'Cozy fantasy' là gì?

Một số độc giả thậm chí còn coi đây là một trong những cuốn sách đầu tiên thuộc thể loại “cozy fantasy” (tạm gọi là giả tưởng ấm áp). Theo USA Today, đây là một thể loại nhỏ thuộc về giả tưởng, vẫn có yếu tố kỳ ảo, phiêu lưu, phép thuật màu nhiệm, tuy nhiên, không đậm chất sống còn. Như từ “cozy” thể hiện, nội dung của tác phẩm thể loại này nhẹ nhàng và mang lại cảm giác ấm áp cho người đọc.

Meg Hood, BookToker nổi tiếng với tài khoản Meg’s Tea Room trên TikTok, cho biết: “Thể loại này dễ dàng để lại cảm nhận tốt cho độc giả”.

Trong khi nhiều người định nghĩa “cozy fantasy” bằng những tính chất đối lập, như sự u ám, nhiệm vụ giải cứu thế giới, cái chết hay những rủi ro sống còn, thì với Hood, thể loại này có thể được định nghĩa bằng cốt truyện là những lát cắt đậm chất kỳ ảo, thế giới nhân vật phong phú, cá tính mạnh mẽ, giàu sự kết nối. Và trên hành trình làm nhiệm vụ, cảm nhận tích cực luôn tràn ngập khi các nhân vật tìm thấy những người bạn đồng hành kỳ diệu và tốt bụng.

Thế giới trong "cozy fantasy" mang lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Ảnh minh họa: The USA Today.

Sarah Beth Durst, tác giả cuốn The Spellshop, một tác phẩm thuộc “cozy fantasy” ra mắt tháng 7 vừa qua, cũng góp một định nghĩa về “cozy fantasy”. Theo bà, thể loại này được định nghĩa theo cảm xúc mang lại cho độc giả: “Tiểu thuyết kỳ ảo ấm áp như một cái ôm, một hơi thở sâu. Cảm giác như ánh nắng Mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt hay làn gió lướt qua da. Cảm giác như một ngày ở cùng một người bạn thân thiết. Không phán xét, không kịch tính. Chỉ có tình bạn và một chút gia vị nhẹ trên đầu lưỡi”.

Những định nghĩa này góp phần giải thích sự nổi lên của “cozy fantasy” trong thế giới xuất bản.

Sự bình yên giữa hỗn loạn

Trên thực tế, những câu chuyện kỳ ảo ấm áp đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ dù có thể chưa được gọi tên một cách rõ ràng như hiện nay. Ngoài The Hobbit, một số tác phẩm khác như Howl's Moving Castle của Diana Wynne Jones hay Dealing with Dragons của Patricia C. Wrede cũng có thể nằm trong danh sách này.

Nhưng mãi đến vài năm gần đây, giới xuất bản mới nhận thấy độc giả quan tâm hơn đến chúng, rõ rệt nhất là trong và sau đại dịch Covid-19, Erika Tsang, biên tập viên tại Bramble, một nhánh trực thuộc Tor Publishing, cho biết.

Bà Tsang giải thích: “Xã hội lúc đó không mấy yên bình nên tôi nghĩ độc giả đang tìm kiếm những câu chuyện ấm áp để an ủi tâm hồn. Những câu chuyện 'cozy fantasy' mang lại cảm giác của một cái ôm”.

Một số tác phẩm "cozy fantasy" đang được khuyến nghị. Ảnh: Camfire.

Beth Durst cũng chia sẻ ý kiến này trên tờ Paste Magazine: “Sự trỗi dậy của ‘cozy fantasy’ có thể bắt nguồn từ tháng 3/2020. Khi thế giới đột ngột thay đổi và cuộc sống thường ngày bị gián đoạn sâu sắc. Nhiều độc giả đã phản ứng bằng cách đắm mình vào sách, tìm kiếm những câu chuyện mang lại cảm giác hy vọng và thoải mái. Đồng thời, một số nhà văn cũng phản ứng với thực tại u ám, lo sợ bằng cách sáng tạo nên những câu chuyện giúp họ cảm thấy vui vẻ và bình yên. Các sự kiện của thế giới bên ngoài đã tạo ra một cơn bão khiến cả độc giả và nhà văn đều thèm khát một nơi để trốn".

Đó cũng là cách BookToker Hood, một độc giả lâu năm của thể loại kỳ ảo, bước vào thế giới của “cozy fantasy”. Hood chia sẻ: “Trước khi tôi bắt đầu đọc “cozy fantasy”, tôi đã bị choáng ngợp và tâm lý phần nào lo lắng vì đọc những câu chuyện kỳ ảo sử thi u ám. Còn với một câu chuyện kỳ ​​ảo ấm áp, khi tôi mở sách ra, tôi biết mình sẽ đi tới một kết thúc có hậu”.

Trong khi The Hobbit có thể là một cái tên huyền thoại của “cozy fantazy” thì một số tác phẩm mới hơn cũng tương đối thành công như: The House in the Cerulean Sea của T.J Klune, câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào về một gia đình tìm thấy nhau trong một trại trẻ mồ côi đầy những đứa trẻ kỳ quặc và kỳ diệu; Legends and Lattes của Travis Baldree, về một sinh vật bóng tối mệt mỏi vì chiến đấu đã giải nghệ và mở một quán cà phê; The Very Secret Society of Irregular Witches của Sangu Mandanna, một phù thủy đã phá vỡ định kiến của giới phù thuỷ và trở thành gia sư cho ba đứa trẻ; Can’t Spell Treason Without Tea của Rebecca Thorne, câu chuyện của một chiến binh và một phù thủy chống lại nữ hoàng độc ác để mở một tiệm trà; The Honey Witch của Sydney J. Shields, một phù thủy bị nguyền rủa không bao giờ tìm thấy tình yêu hay Dreadful của Caitlin Rozakis, cũng về một phù thủy độc ác từng mất trí nhớ.

Khi chìm đắm vào những câu chuyện này, độc giả hoàn toàn yên tâm rằng nhân vật yêu thích của mình sẽ không tử vong một cách tàn nhẫn, bất ngờ.

Thêm vào đó, “cozy fantasy” cũng là một sự bắt đầu dễ chịu cho những ai muốn tìm hiểu về thể loại kỳ ảo nhưng không biết đi từ đâu. Việc làm quen thể loại này với một cuốn sách kỳ ảo sử thi u ám có thể khiến độc giả thực sự choáng ngợp.