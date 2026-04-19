Sự nghiệp lao dốc, Phillips vẫn kiếm bộn tiền

Tiền vệ Kalvin Phillips thu về khoản tiền khổng lồ từ các hoạt động ngoài sân cỏ.

Phillips kiếm nhiều tiền dù phong độ sa sút. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo tài chính mới nhất từ công ty bản quyền hình ảnh KP23 Ltd, Phillips bỏ túi khoảng 5 triệu bảng trong 4 năm qua. Trong khoảng thời gian này, tuyển thủ Anh ra sân vỏn vẹn 46 trận cho Man City. Điều đó đồng nghĩa anh kiếm hơn 100.000 bảng mỗi trận chỉ từ nguồn thu ngoài sân cỏ, chưa kể mức lương lên tới 150.000 bảng/tuần mà nhận tại Etihad.

Nguồn thu đáng kể của Phillips đến từ các hợp đồng tài trợ béo bở, trong đó có thương hiệu thể thao Adidas. Trung bình mỗi năm, tiền vệ sinh năm 1995 thu về khoảng 1,3 triệu bảng từ hình ảnh cá nhân.

Tuy nhiên, trái ngược với sự thăng hoa về tài chính, sự nghiệp thi đấu của Phillips lại rơi vào giai đoạn khó khăn. Dưới thời HLV Pep Guardiola, anh gần như không có cơ hội ra sân, với lần xuất hiện duy nhất mùa này chỉ là 7 phút ngắn ngủi tại League Cup.

Phillips cũng không còn nằm trong kế hoạch của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026. Anh buộc phải tìm kiếm cơ hội thi đấu thông qua các bản hợp đồng cho mượn. Gần nhất, tiền vệ này gia nhập Sheffield United vào tháng 2, nhưng tiếp tục gặp khó khăn vì chấn thương và án treo giò, chỉ với 3 lần ra sân.

Trước đó, Phillips cũng trải qua những quãng thời gian không thành công tại West Ham và Ipswich Town. Dù vậy, HLV Chris Wilder của Sheffield vẫn đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp của anh và để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó trong tương lai.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Chelsea 0-3 Man City Man City có thắng lợi quan trọng với tỷ số 3-0 trên sân khách trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.