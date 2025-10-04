Sự nghiệp huấn luyện trắc trở của Kewell

Chưa đầy 7 tháng kể từ ngày ngồi vào ghế nóng, Harry Kewell bị Yokohama F. Marinos chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thành tích bết bát tại J1 League vào năm 2024.

Kewell chưa có sự nghiệp huấn luyện bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Đây được xem là một cú sốc lớn với cựu danh thủ người Australia, đặc biệt khi ông từng đưa đội bóng Nhật Bản vào đến chung kết AFC Champions League mùa 2023/24.

Kewell tiếp quản Yokohama từ tháng 12/2023, thay thế đồng hương Kevin Muscat. Dù khởi đầu đầy kỳ vọng, đội bóng nhanh chóng sa sút tại giải quốc nội. Sau 23 trận, Yokohama chỉ thắng 8, hòa 5 và thua 10, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Vào thời điểm Kewell bị sa thải, Yokohama chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 7 điểm và kém đội đầu bảng Machida Zelvia tới 20 điểm. Chiến thắng 4-1 trước Kashima Antlers không đủ để huyền thoại bóng đá Australia giữ được ghế.

Kewell chia tay Nhật Bản chưa đầy 1 năm. Ảnh: Reuters.

Sau khi rời Nhật Bản, Kewell tiếp tục đối mặt với những hoài nghi về năng lực. Sự nghiệp huấn luyện của ông vốn đã trải qua nhiều thăng trầm và gặp nhiều trắc trở.

Sau khi giải nghệ năm 2014, Kewell có 4 lần dẫn dắt các CLB tại giải hạng dưới ở Anh nhưng không để lại dấu ấn rõ nét.

Ông từng dẫn dắt U23 Watford giai đoạn 2015-2017, trước khi có công việc đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp tại Crawley Town vào năm 2017. Sau đó, những lần dẫn dắt Notts County (2018) và Oldham Athletic (2020-2021) của Kewell đều kết thúc chóng vánh.

Tại Notts County, Kewell bị sa thải chỉ sau 14 trận. Còn tại Oldham, cựu sao Liverpool rời ghế khi đội đứng thứ 16 tại League Two.

Kewell vẫn loay hoay tìm chỗ đứng thực sự trong sự nghiệp huấn luyện - nơi ông chưa bao giờ đạt được sự ổn định và thành công như khi còn là cầu thủ.

