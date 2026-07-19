Sự kỳ lạ của Christopher Nolan - người không sử dụng điện thoại di động

Đạo diễn bom tấn "The Odyssey" không sử dụng điện thoại di động. Ông cũng không liên lạc qua tin nhắn hay email.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với tạp chí People, tài tử Matt Damon đã xác nhận thông tin vị đạo diễn 55 tuổi hoàn toàn không sử dụng điện thoại di động cũng như không liên lạc qua email hay tin nhắn. Chính vì vậy, quy trình mời casting của Nolan luôn diễn ra theo một kịch bản rất đặc biệt.

Theo Matt Damon, người đóng vai trò "cầu nối" cho mọi liên lạc của Nolan chính là vợ anh - nhà sản xuất đoạt giải Oscar Emma Thomas.

Christopher Nolan và dàn diễn viên của The Odyssey. Ảnh: People.

"Emma sẽ nhắn cho tôi trước để hỏi xem hôm nay có tiện nghe máy không. Vì ai cũng biết Christopher Nolan không dùng điện thoại. Sau đó, một cuộc gọi từ số máy lạ hoắc sẽ hiện lên, đơn giản là vì anh ấy vừa nhấc một đường dây điện thoại bàn ngẫu nhiên nào đó tại hãng phim Universal Studios. Thậm chí chính Christopher Nolan cũng chẳng biết số đó là số nào", Matt Damon hài hước kể lại.

Cuộc gọi giữa Christopher Nolan và Matt Damon kéo dài 15 phút, diễn ra chỉ 6 tháng sau khi Oppenheimer càn quét giải Oscar. Matt Damon ban đầu chỉ nghĩ người bạn thân thiết gọi điện hỏi thăm, cho đến khi Nolan buột miệng: "Ừ, tôi đang tính trở lại làm việc đây".

The Odyssey đánh dấu màn tái hợp tiếp theo giữa Matt Damon và Christopher Nolan sau hai bom tấn Interstellar (2014) và Oppenheimer (2023). Dự án quy tụ dàn sao đình đám gồm Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron và Lupita Nyong’o.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Nolan chia sẻ Damon và Hathaway không phải là những diễn viên cụ thể mà ông nghĩ đến khi xây dựng nhân vật Odysseus và Penelope. "Tôi cố gắng khám phá các nhân vật thông qua quá trình viết kịch bản," đạo diễn cho biết.

"Qua nhiều năm, tôi nhận thấy rằng nếu bạn đã có sẵn một diễn viên trong đầu và rõ ràng điều đó rất hấp dẫn. Đặc biệt là khi chúng ta đã từng làm việc với những người tài giỏi trước đây, việc chọn diễn viên ngay khi nghĩ đến kịch bản quả là cám dỗ. Nhưng đối với tôi, điều đó luôn giới hạn khả năng của nhân vật. Bởi vì khi đó, bạn đang viết dựa trên những gì bạn đã thấy diễn viên đó thể hiện trước đây", cha đẻ của bom tấn The Odyssey bày tỏ.