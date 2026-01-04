Sự cố ở trận đấu của MU

Tối 4/1 (giờ Hà Nội), trận cầu tâm điểm giữa Leeds United và MU tại Elland Road thuộc vòng 20 Premier League gây chú ý bởi sự cố hy hữu trên sóng truyền hình.

Kênh TNT Sports công khai xin lỗi khán giả sau khi âm thanh phát sóng bất ngờ bị cắt ở những phút đầu của trận đấu.

Cuộc đối đầu diễn ra vào khung giờ trưa (giờ địa phương), thu hút lượng người xem lớn, nhưng khán giả theo dõi qua kênh TNT Sports chỉ thấy hình ảnh mà không có tiếng bình luận hay âm thanh sân cỏ.

Ngay lập tức, một dòng thông báo xuất hiện ở cuối màn hình với nội dung xin lỗi vì sự cố mất âm thanh và cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất. Ít phút sau, TNT Sports tiếp tục phát thêm một thông báo tương tự khi trục trặc chưa được xử lý triệt để.

Sau khi âm thanh được khôi phục, bình luận viên chính Darren Fletcher trực tiếp gửi lời xin lỗi tới người xem vì sự cố ngoài ý muốn, thừa nhận đây là một màn khởi đầu kém trọn vẹn cho trận derby giàu cảm xúc.

Trên sân, thế trận cũng sớm nóng lên. Tân binh Matheus Cunha đưa được bóng vào lưới Leeds bằng cú sút xa, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Benjamin Sesko trước đó.

Sau giờ nghỉ, Brenden Aaronson tận dụng sai lầm của Ayden Heaven để mở tỷ số, trước khi "Quỷ đỏ" nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Cunha từ pha kiến tạo của Joshua Zirkzee. Những phút cuối diễn ra giằng co với nhiều cơ hội bị phung phí ở cả hai đầu sân, và trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Kết quả giúp Leeds nới cách biệt với nhóm xuống hạng lên 8 điểm, còn MU tiếp tục lỡ nhịp trong cuộc đua top 4.