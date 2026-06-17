Sự cố ngớ ngẩn ở World Cup

Từ hình ảnh loang lổ, gồ ghề đến sự cố gây ngập giữa trận đấu, chất lượng mặt sân ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang khiến nhiều cổ động viên và cả cầu thủ ngán ngẩm.

Sự cố vòi phun khiến xuất hiện ở trận đấu giữa tuyển Na Uy và Iraq hôm 17/6.

Sáng 17/6, trận đấu mở màn của tuyển Na Uy chứng kiến sự tỏa sáng của Erling Haaland khi anh lập cú đúp, góp công giúp đội nhà đánh bại Iraq 4-1. Tuy nhiên, bên cạnh diễn biến trên sân, sự cố bất ngờ xảy ra ở giờ nghỉ giữa hiệp cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Cụ thể, giờ nghỉ giữa hiệp, lẽ ra chỉ là khoảng thời gian tưới nước thông thường, lại bỗng biến thành một màn "ngập lụt" trên sân Gillette, theo The Atlantic.

Một vòi phun nước nằm ở rìa khu vực cấm địa của Na Uy bất ngờ gặp trục trặc và phun một cột nước màu nâu lên không trung. Một nhân viên chăm sóc mặt sân lập tức chạy tới hiện trường, nhưng khu vực này đã bắt đầu xuất hiện các vũng nước đọng.

Những người phụ trách hệ thống nhanh chóng tắt nguồn nước, tuy nhiên vẫn cần tới 6 nhân viên dùng dụng cụ để hút lượng nước dư thừa và rải thêm cát nhằm làm phẳng khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, hình ảnh một nhân viên khác chạy vội tới hỗ trợ nhưng lại trượt ngã, khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười.

Các nhân viên phải khẩn trương sửa chữa mặt sân cỏ trong giờ nghỉ giữa hiệp trận Na Uy - Iraq.

Không chỉ có sự cố này, vào cùng ngày, chất lượng mặt sân MetLife, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa tuyển Pháp và Senegal tại bảng I, cũng khiến nhiều khán giả và thậm chí cầu thủ la ó. Đây vốn là sân nhà của các đội bóng bầu dục Mỹ, được lắp đặt mặt cỏ tạm thời để phục vụ World Cup 2026.

Người xem qua truyền hình có thể dễ dàng nhận ra nhiều vị trí trên mặt sân xuất hiện các mảng màu không đồng nhất, tạo cảm giác chắp vá. Chỉ vài ngày trước đó, chất lượng sân vẫn được ghi nhận ở trạng thái lý tưởng trong cuộc đối đầu giữa tuyển Brazil và Morocco.

Theo The Sun, một số tuyển thủ Pháp đã bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng mặt sân MetLife. Sau trận đấu, tiền vệ Adrien Rabiot thậm chí công khai chỉ trích chất lượng mặt sân này. Anh cho biết mặt sân tạo cảm giác cứng, thiếu độ nảy và khác xa với chất lượng sân cỏ tự nhiên thường thấy.

Mặt sân vận động MetLife bị chê gồ ghề, chắp vá, không đảm bảo chất lượng.

Tiền vệ 31 tuổi cũng nhận định thời tiết nắng nóng cùng chất lượng mặt sân đã tác động đáng kể tới nhịp độ thi đấu, khiến trận đấu khó duy trì tốc độ và cường độ như mong muốn. Trước đó, chân sút Brazil Vinícius Júnior cũng từng phàn nàn tương tự về mặt sân này sau trận hòa 1-1 với tuyển Morocco.

Thực trạng này làm dấy lên những băn khoăn về chất lượng mặt sân tại World Cup. Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng thậm chí gọi MetLife là mặt sân "tồi tệ nhất từ đầu giải đấu" và là điều "không thể chấp nhận được" đối với một sân vận động mang tính biểu tượng, nơi thậm chí được lựa chọn tổ chức trận chung kết World Cup 2026.