Các thương hiệu nội địa của Trung Quốc trả cao hơn để thu mua cà phê nhân xanh tại Vân Nam. Lúc này, người nông dân không còn quá nhiều lý do để chờ đợi Nestlé, Starbucks.

Người dân đi ngang qua một cửa hàng cà phê Starbucks ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/11/2025. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Đối với những người trồng cà phê ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Starbucks và Nestlé từng là những người mua duy nhất trong vùng. Nhưng khoảng 5 năm qua, 2 gã khổng lồ toàn cầu này đã dần mất đi vị thế thống trị, theo The Mirror (Trung Quốc).

Sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu nội địa như Seesaw, Manner, Luckin hay Tập đoàn Migue, cùng với xu hướng cà phê đặc sản, người nông dân không còn chỉ chờ đợi 1-2 khách hàng.

Ma Xiaojin, người quản lý 2 hợp tác xã cà phê tại Vân Nam, cho rằng việc hợp tác với Starbucks và Nestlé từng là niềm tự hào. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn khắt khe của họ ngày càng bị xem là khó đáp ứng, đặc biệt với thế hệ người trồng trẻ. Bán trực tiếp cho các công ty nhỏ hơn trở thành lựa chọn thuận tiện hơn.

Giá cao hơn, hạt lỗi nhiều hơn

Theo nền tảng phân tích ngành nông nghiệp Beedata, trong quý I, Nestlé và Starbucks lần lượt trả trung bình 48,09 nhân dân tệ và 48,18 nhân dân tệ cho mỗi kg cà phê nhân xanh thương mại tại Vân Nam. Trong khi đó, mức giá của Luckin là 50,37 nhân dân tệ/kg.

Seesaw và Manner, hai thương hiệu cùng thành lập tại Thượng Hải, là những doanh nghiệp nội địa đầu tiên mở rộng hoạt động thu mua cà phê tại tỉnh này. Năm 2014, Seesaw triển khai kế hoạch kéo dài 10 năm, cử nhân viên thu mua đến Phổ Nhĩ và Bảo Sơn để hướng dẫn nông dân kỹ thuật thu hoạch, sơ chế tỉ mỉ hơn, đồng thời giới thiệu về cà phê đặc sản.

Người dân phơi hạt cà phê tại huyện tự trị Menglian Dai, Lahu và Va, tỉnh Vân Nam, ngày 29/11/2023. Ảnh: VCG.

Thông thường, các thương hiệu định giá cà phê cao cấp dựa trên chi phí sản xuất, đảm bảo nông trại có biên lợi nhuận khoảng 20%. Họ có thể trả giá cao hơn mức giá kỳ hạn quốc tế đến 40%, thậm chí hơn, tùy thuộc vào đặc điểm hương vị của từng loại hạt.

Dù thu nhập được cải thiện, một số người trong ngành lo ngại cạnh tranh thu mua có thể khiến nông dân bán cả những quả cà phê chưa chín, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín cà phê Vân Nam.

Để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường, một số nông dân bắt đầu rút ngắn quy trình, chỉ thu hoạch 2 lượt và hái cả quả xanh chưa chín lẫn quả đỏ đã chín, làm tăng nguy cơ xuất hiện hạt lỗi. Ma Xiaojin không đồng tình với việc một số doanh nghiệp vẫn sẵn sàng thu mua những lô hàng như vậy. Ông cảnh báo nếu tình trạng thu hoạch cẩu thả tiếp diễn, cà phê Vân Nam có thể mất giá trị chỉ trong 2-3 năm tới.

Chen, một doanh nghiệp thu mua và chế biến cà phê, cũng nhận thấy vấn đề tương tự. Khi công ty của Chen cố gắng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ngay từ khâu thu hoạch, một số nông dân phản ứng rằng nếu ông không mua thì sẽ có người khác mua. Vì vậy, doanh nghiệp gần như không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục thu mua.

Việt Nam là nguồn nhập khẩu đáng chú ý

Theo The Mirror, khi giá cà phê tại Vân Nam tăng cao và hoạt động thu mua ngày càng cạnh tranh, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tìm đến nguồn cung nước ngoài để có thêm lựa chọn. Việt Nam trở thành một trong những thị trường được chú ý.

Tháng 1-5, lượng cà phê Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam tăng 76,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị nhập khẩu tăng 87,1%.

Khách Mỹ thử pha cà phê vợt - loại cà phê sử dụng hạt Robusta - tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Khác với Vân Nam, nơi chủ yếu trồng Arabica, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất Robusta lớn trên thế giới. Giống cà phê này thường có giá thấp hơn nhưng hàm lượng caffeine cao hơn, trở thành lựa chọn bổ sung nguồn nguyên liệu trong bối cảnh chi phí tăng.

Zhang Yong, nhà sáng lập công ty kinh doanh hạt cà phê địa phương Pushan Coffee, nhận thấy cách các thương hiệu Trung Quốc quảng bá sản phẩm cũng đang thay đổi.

"Trước đây, nhiều doanh nghiệp thường nhấn mạnh việc sử dụng 100% Arabica. Tuy nhiên, khi chi phí tăng, họ không còn đưa ra cam kết này thường xuyên", Zhang nói, cho biết một số thương hiệu có thể đã bắt đầu phối trộn thêm Robusta.

Sau cùng, sự thay đổi về chất lượng hạt, tỷ lệ trộn ảnh hưởng trực tiếp đến ly cà phê trên tay người tiêu dùng.