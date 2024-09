Đạo diễn phim Ấn Độ Soham Shah kiện Netflix với cáo buộc "Squid Game" đạo ý tưởng trong dự án của ông là "Luck".

The Fact đưa tin bộ phim ăn khách Squid Game đang bị tố đạo nhái. Theo Bloomberg News, đạo diễn phim Ấn Độ Soham Shah đệ đơn kiện Netflix lên tòa án liên bang New York vào 13/9 với lý do Squid Game sao chép ý tưởng từ phim của ông.

Shah tuyên bố Squid Game là "bản sao trắng trợn" của bộ phim Luck được đạo diện này phát hành năm 2009. Soham Shah nói về Luck: "Đây là bộ phim kể câu chuyện của những người tuyệt vọng và mắc nợ nặng nề. Họ bị buộc phải tham gia vào một loạt trò chơi cạnh tranh để kiếm được nhiều tiền. Cốt truyện chính, chủ đề, trình tự của Squid Game và Luck giống nhau một cách đáng ngạc nhiên”.

Squid Game bị kiện với cáo buộc đạo nhái. Ảnh: Netflix.

Shah cũng tuyên bố trong đơn khiếu nại, Netflix tiếp tục vi phạm bản quyền của ông thông qua nội dung bắt nguồn từ Squid Game, bao gồm các chương trình, trò chơi thực tế và trải nghiệm sống động. Ông cũng tuyên bố Squid Game đã tăng giá trị thị trường của Netflix lên hơn 900 triệu USD .

Soham Shah yêu cầu bồi thường cho ông một khoản thiệt hại chưa xác định và ban hành lệnh cấm vi phạm bản quyền để ngăn Netflix kiếm lợi nhuận thông qua Squid Game trong tương lai, hoặc bán các sản phẩm liên quan, phát triển nội dung.

Đáp lại, người phát ngôn của Netflix bác bỏ thông tin của Soham Shah và phản hồi đây là một “tuyên bố vô căn cứ”. Người phát ngôn của Netflix nói: "Squid Game được viết và tạo ra bởi đạo diễn Hwang Dong Hyuk. Chúng tôi sẽ bảo vệ mạnh mẽ vấn đề này".

Squid Game do Netflix sản xuất với kinh phí sản xuất khoảng 21 triệu USD (khoảng 28 tỷ won), đã ghi nhận hơn 1,65 tỷ lượt xem chỉ trong 4 tuần sau khi phát hành vào 9/2021. Nhờ sự nổi tiếng nhanh chóng, nó đã trở thành bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh đầu tiên được đề cử 14 giải Emmy, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc (Hwang Dong Hyuk) và Nam diễn viên chính xuất sắc (Lee Jung Jae).

Netflix có kế hoạch phát hành phần tiếp theo của bộ phim này, Squid Game 2, vào 26/12.