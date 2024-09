Park Bo Young khoe ảnh bikini chụp ở Nha Trang

Park Bo Young vừa có kỳ nghỉ ở Nha Trang. Tại đây, cô thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam như bún, bánh xèo...

Ngày 14/9, tờ Xports News đưa tin Park Bo Young khoe ảnh mặc bikini tại Nha Trang. Cách đây không lâu, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc có kỳ nghỉ ở Việt Nam. Cô đăng một số bức ảnh trong chuyến đi lên trang cá nhân với chú thích ngắn gọn: “Nha Trang”.

Trong ảnh, Park Bo Young mặc quần jean ngắn và áo khoác mỏng overfit. Ở hình ảnh khác được chụp tại hồ bơi ngoài trời, Park Bo Young mặc bikini, đeo kính râm. Trong hình ảnh được chụp từ phía sau, nữ diễn viên khoe lưng trần gợi cảm.

Hình ảnh của Park Bo Young tại Nha Trang. Ảnh: @boyoung0212_official.

Ngoài ra, Park Bo Young cũng bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức những món ăn món ăn Việt Nam như phở, bánh xèo, cơm rang… Loạt ảnh nhận gần 400.000 lượt thích tới trưa 14/9.

Vừa qua, Park Bo Young được thông báo tham gia chương trình Actors House, thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 29. Actors House là sự kiện đặc biệt nhằm làm sáng tỏ hơn về công việc của các diễn viên hàng đầu và những câu chuyện chân thực của họ.

Park Bo Young, sinh năm 1990, ra mắt trong bộ phim truyền hình EBS Secret Campus năm 2006 và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với nhiều bộ phim khác nhau, chẳng hạn A Werewolf Boy, Oh My Ghost, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon… Gần đây, cô có phim điện ảnh Concrete Utopia đóng cùng Lee Byung Hun, Park Seo Joon… Park Bo Young dự kiến tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình của Disney+ mang tên Lighting Store vào tháng 12.