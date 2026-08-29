Sốt và đau đớn suốt 2 tuần, người đàn ông bất ngờ khi bác sĩ nói lý do

Suốt 2 tuần, người đàn ông 48 tuổi liên tục sốt, đau lưng và mất ngủ vì đau. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tụ cầu vàng đang gây tổn thương nghiêm trọng ở cột sống và tim.

Theo China Times, hồi đầu năm, ông Lâm, 48 tuổi ở Đài Trung (Đài Loan), bị sốt tái diễn và đau mỏi vùng thắt lưng suốt 2 tuần, đi khám khắp nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, khiến ông đau đến mức không thể ngủ ngon.

Người đàn ông mô tả: "Thường đến buổi chiều là bắt đầu đau, sau đó đau đến mức buổi tối không ngủ được". Cuối cùng, ông phải đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Trung.

Người đàn ông được chẩn đoán nhiễm trùng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), bắt đầu bị tổn thương cột sống thắt lưng và tim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung/China Times.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Diệp Đình Quang, chuyên gia khoa Bệnh Truyền nhiễm, phát hiện cột sống và tim của bệnh nhân đồng thời bị nhiễm tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Tình trạng được đánh giá nghiêm trọng, bao gồm áp xe ngoài màng cứng cột sống thắt lưng kèm viêm tủy xương đốt sống.

Siêu âm tim cũng phát hiện sùi trên van hai lá, qua đó các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đồng thời mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Do nhiễm trùng đã ảnh hưởng đến cả cột sống và tim, bệnh nhân được nhanh chóng phẫu thuật giải áp cột sống, đồng thời điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch.

Sau 3 tuần điều trị bằng kháng sinh phù hợp, các chỉ số nhiễm trùng của bệnh nhân cải thiện ổn định. Sau đó, ông được chuyển sang điều trị ngoại trú. Mỗi ngày, bệnh nhân chỉ cần trở lại bệnh viện khoảng 30 phút để tiêm kháng sinh thay vì phải nằm viện liên tục 24 giờ.

Theo bác sĩ Hoàng Hiển Bác, khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Trung, Staphylococcus aureus có thể tồn tại trên da hoặc trong khoang mũi của con người. Trong phần lớn trường hợp, loại vi khuẩn này không gây bệnh.

Tuy nhiên, khi hàng rào bảo vệ của da và niêm mạc bị tổn thương hoặc hệ miễn dịch suy yếu, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng sâu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng nhiễm trùng do tụ cầu vàng có thể trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu xuất hiện sốt kéo dài hoặc tái diễn, đau lưng, đau cột sống, khó thở, tức ngực hay những triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị.