Sau đợt cảm cúm thông thường, nam sinh 17 tuổi lâm bạo bệnh

Đau mỏi người, chảy nước mũi như cảm cúm, nam sinh 17 tuổi không ngờ sau đó rơi vào cơn ngừng tim và nguy kịch vì viêm cơ tim.

Sau những triệu chứng giống cảm cúm, nam sinh 17 tuổi bất ngờ ngừng tim. Ảnh: Đinh Hà.

Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh xuất hiện đau mỏi người, chảy nước mũi. Gia đình không ghi nhận tiền sử bệnh lý đáng chú ý và cũng không có người thân mắc bệnh tương tự.

Triệu chứng giống cảm cúm

Cho rằng con chỉ mắc cảm cúm hay nhiễm virus thông thường, gia đình không quá lo lắng. Trong kỳ nghỉ hè, nam sinh vẫn tranh thủ đi làm thêm phụ giúp người bác. Tuy nhiên, bất ngờ ập đến khi em đột ngột ngất xỉu và ngừng tuần hoàn ngay tại nơi làm việc.

Bệnh nhân lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ liên tục ép tim, sốc điện nhiều lần do bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất, đồng thời khẩn cấp đặt ống nội khí quản và bơm thuốc hỗ trợ tuần hoàn.

Sau 45 phút nghẹt thở tranh giành lại sự sống, tim bệnh nhân đập trở lại. Dù vậy, trước tình trạng nguy kịch vượt quá khả năng đáp ứng, nam sinh lập tức được chuyển tuyến đến Bệnh viện Thanh Nhàn để hồi sức chuyên sâu.

Thời điểm tiếp nhận tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân rơi vào trạng thái thở ngáp, tím tái, máu chảy nhiều qua đường thở. Nhịp tim vọt lên 145-150 lần/phút nhưng huyết áp tụt sâu xuống 50-60/20-30 mmHg. Dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, chỉ số SpO₂ vẫn duy trì ở mức báo động 76-80%, kèm tình trạng toan chuyển hóa đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả chụp CT lồng ngực ghi nhận tổn thương dập phổi phải, tràn khí và tràn máu màng phổi. Khi đặt ống dẫn lưu, các bác sĩ hút ra lượng lớn máu đỏ tươi lẫn máu cục.

"Nguy cơ lớn nhất tại thời điểm đó là bệnh nhân có thể không qua khỏi ngay lập tức", thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Huy Khánh, nhớ lại.

Sau đánh giá, ê-kíp xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, suy đa tạng và tổn thương phổi nghiêm trọng. Chức năng co bóp của tim chỉ còn khoảng 10-15%. Nếu chỉ dùng một loại ECMO thì không đảm bảo hiệu quả.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng cả tim và phổi đều suy kiệt, các bác sĩ quyết định triển khai ECMO V-A-V, phương thức hỗ trợ đồng thời tuần hoàn và hô hấp. Đây là một trong những quyết định quan trọng giúp duy trì tuần hoàn và cung cấp oxy cho cơ thể trong thời điểm tim và phổi không còn đảm bảo chức năng.

Bên cạnh ECMO, bệnh nhân được thở máy, lọc máu, sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Tuy nhiên, cuộc chiến chưa dừng lại sau khi ECMO được triển khai. Bệnh nhân tiếp tục bị rối loạn đông máu, chảy máu tại nhiều vị trí can thiệp và trong phế quản. Có thời điểm lượng máu chảy nhiều khiến phổi gần như không thể thông khí.

Bệnh nhân còn xuất huyết tiêu hóa, có thời điểm mất khoảng 2.000 ml máu. Các bác sĩ phải nội soi cấp cứu ngay tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu.

Trong những ngày tiếp theo, ê-kíp liên tục theo dõi và xử trí các vấn đề về tuần hoàn, hô hấp, đông máu, xuất huyết và chức năng các cơ quan.

Một trong những vấn đề khiến các bác sĩ lo ngại nhất là nguy cơ tổn thương não sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài. Bệnh nhân được kiểm soát thân nhiệt trong 12 ngày, kết hợp hồi sức tích cực và theo dõi sát chức năng thần kinh.

Sau đó, những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Bác sĩ Khánh nhớ lại khoảnh khắc bệnh nhân bắt đầu tương tác dù chưa thể nói. Khi được hỏi có đau không, em chỉ có thể chảy nước mắt và gật đầu.

Với ê-kíp điều trị, cái gật đầu rất nhỏ đó là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân đang tỉnh lại. Tình trạng tiếp tục cải thiện. Bệnh nhân lần lượt được giảm các biện pháp hỗ trợ. ECMO được rút, sau đó 2 ngày ngừng lọc máu. 7 ngày tiếp theo, canuyn mở khí quản được rút. Dẫn lưu màng phổi cũng được tháo bỏ.

Điều quan trọng nhất là bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Lo ngại ban đầu về tổn thương não nặng sau ngừng tuần hoàn không diễn tiến theo hướng xấu nhất.

Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện ngày 31/7, nam sinh được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Không bỏ qua dấu hiệu bất thường sau nhiễm virus

Theo bác sĩ Phạm Huy Khánh, trường hợp của nam sinh là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những biểu hiện bất thường sau một đợt nhiễm virus.

Viêm cơ tim là tình trạng viêm các tế bào cơ tim, có thể ảnh hưởng đến khả năng co bóp, dẫn truyền điện và nhịp tim. Bệnh có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, trong đó có người trẻ.

Giai đoạn đầu, bệnh có thể không biểu hiện rõ hoặc dễ bị nhầm với nhiễm virus thông thường. Các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi người, mệt mỏi có thể khiến người bệnh nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi.

Tuy nhiên, nếu sau đó xuất hiện mệt nhiều bất thường, đau hoặc tức ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, một cơn ngất ở người trẻ, nhất là xảy ra trong hoặc sau một đợt nhiễm virus, không nên xem nhẹ.

“Viêm cơ tim có thể gặp ở người trẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh hay ngất, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá. Thừa còn hơn thiếu”, bác sĩ Khánh khuyến cáo.