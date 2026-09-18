Cho con học bơi, cha mẹ cần lưu ý điều này

Trẻ có thể làm quen với nước từ sớm, nhưng khi tập bơi, phụ huynh cần chú ý nhiệt độ nước, nguy cơ sặc và chất lượng hồ, đồng thời luôn giám sát trẻ, kể cả khi bé đã biết bơi.

Cho trẻ học bơi giúp làm quen với môi trường nước và rèn luyện kỹ năng an toàn, nhưng phụ huynh vẫn cần giám sát, giữ ấm và chú ý vệ sinh sau mỗi lần bơi.

Không phải trẻ nào cũng thích nước ngay từ đầu. Có bé hào hứng xuống hồ, trong khi một số bé sợ hoặc chưa quen với cảm giác ngâm mình trong nước.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), trẻ thích hay sợ nước đều có thể được làm quen dần, quan trọng là không ép con quá mức. Trẻ có thể tiếp xúc với nước từ sớm, tùy độ tuổi và khả năng thích nghi. Khi học bơi, phụ huynh nên chọn chương trình phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh lưu ý phụ huynh nên cho trẻ làm quen với nước từ từ, không ép trẻ và luôn giám sát trong suốt thời gian bơi. Ảnh: Duy Hiệu.

Không để trẻ bị lạnh

Trẻ có thể bắt đầu học bơi từ khoảng 1 tuổi nếu đã sẵn sàng; khoảng 4 tuổi, đa số bé có thể học các kỹ năng bơi và an toàn dưới nước cơ bản. Dù bắt đầu làm quen với nước ở độ tuổi nào, phụ huynh vẫn cần chú ý một số nguyên tắc để trẻ bơi an toàn và tránh bị lạnh, sặc nước hoặc gặp các vấn đề sức khỏe sau khi bơi.

Một trong những điều phụ huynh cần quan sát trong suốt thời gian trẻ ở dưới nước là tình trạng lạnh. Theo bác sĩ Khanh, nếu trẻ bắt đầu nhảy mũi, rùng mình hoặc có biểu hiện lạnh, phụ huynh nên đưa trẻ lên khỏi nước, lau khô và giữ ấm thay vì cố cho trẻ tiếp tục bơi.

Với trẻ nhỏ, việc lựa chọn trang phục cũng cần được chú ý. Quần áo bơi nên vừa vặn, ôm sát cơ thể để trẻ dễ vận động. Với trẻ nhỏ, AAP cũng lưu ý cần bảo đảm nước đủ ấm trong các lớp học, bởi nhóm tuổi này có nguy cơ bị hạ thân nhiệt cao hơn.

Thời gian ở dưới nước cũng không nên kéo dài liên tục. Bác sĩ Khanh cho rằng trẻ có thể ngâm hoặc chơi dưới nước khoảng 10-20 phút rồi nghỉ khoảng 10 phút trước khi xuống lại, thay vì ở dưới nước liên tục trong thời gian dài.

Không để trẻ bất ngờ ngập mặt, nhảy ùm xuống nước

Trẻ nhỏ thường thích những trò chơi dưới nước, nhưng phụ huynh không nên tạo tình huống khiến trẻ bất ngờ bị ngập mặt hoặc uống nước.

“Trẻ không nên chơi trò nhảy ùm. Bố mẹ cũng không nên cho nước ngập mặt đột ngột vì có thể khiến trẻ sặc nước”, bác sĩ Khanh nói. Trẻ lỡ uống một ít nước khi bơi thường không đáng lo, nhưng nếu bị sặc, ho hoặc khó thở sau đó, phụ huynh cần theo dõi và đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường.

Chọn hồ sạch, kính bơi vừa với trẻ

Bên cạnh đó, chất lượng nước cũng ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. Phụ huynh nên lựa chọn hồ bơi có quy trình vệ sinh, khử khuẩn và kiểm soát chất lượng nước rõ ràng.

Phụ huynh nên chọn kính bơi vừa kích cỡ, trang phục ôm sát cơ thể để trẻ thoải mái và thuận tiện khi tập bơi. Ảnh: Magnific.

Theo CDC, ngay cả nước hồ bơi được khử khuẩn đúng cách vẫn có thể chứa vi khuẩn hoặc các tác nhân gây bệnh như Cryptosporidium, Giardia, E. coli và Pseudomonas. Vì vậy, người lớn nên nhắc trẻ hạn chế nuốt nước khi bơi, đồng thời lựa chọn những hồ được vệ sinh và duy trì nồng độ chất khử khuẩn, pH phù hợp.

Khi cho trẻ xuống nước, phụ huynh cũng có thể chuẩn bị kính bơi vừa kích cỡ. Theo bác sĩ Khanh, trẻ thường có xu hướng mở mắt để quan sát dưới nước nên kính bơi phù hợp sẽ giúp trẻ thoải mái hơn khi tập. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng nên cân nhắc trang phục bơi vừa vặn, đặc biệt khi sử dụng hồ công cộng.

Sau khi bơi nên tắm lại, không ngoáy tai

Sau khi bơi xong, bác sĩ Khanh khuyên phụ huynh đưa trẻ đến khu vực kín gió để tắm lại, vệ sinh cơ thể và giữ ấm.

Cha mẹ có thể vệ sinh mắt, mũi cho trẻ sau khi bơi theo hướng dẫn phù hợp. Với tai, nên để nước tự chảy ra ngoài bằng cách nghiêng đầu trẻ sang từng bên, sau đó nhẹ nhàng lau khô phần vành tai và khu vực cửa tai bằng khăn sạch, mềm.

Việc để nước đọng lâu trong ống tai ngoài có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm tai ngoài, thường được gọi là “tai người bơi”. Ngoài ra, nếu trẻ xuất hiện đau tai, ngứa tai, sưng đỏ hoặc có dịch chảy ra sau khi bơi, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám.

Biết bơi vẫn phải có người lớn giám sát

Học bơi là một kỹ năng quan trọng giúp trẻ tăng khả năng tự bảo vệ trong môi trường nước, nhưng không có nghĩa trẻ có thể tự do xuống hồ, biển hay sông mà không cần người lớn.

Đặc biệt với trẻ nhỏ, cha mẹ cần giữ khoảng cách đủ gần để có thể can thiệp ngay. Khi đi biển, hồ, sông hoặc các vùng nước tự nhiên, trẻ cần được sử dụng áo phao phù hợp khi cần thiết.

“Trẻ biết bơi là tốt nhưng biết bơi rồi vẫn không được xuống nơi sâu, nguy hiểm mà không có người lớn coi chừng”, bác sĩ Khanh lưu ý.