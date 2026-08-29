Món khoái khẩu khiến nhiều người Việt vô tình rước ổ vi khuẩn

Một bát tiết canh tưởng mát, bổ có thể chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Chuyên gia cảnh báo chỉ một lần ăn cũng đủ khiến người dùng nhiễm bệnh.

Chuyên gia cảnh báo đây là thực phẩm sống tiềm ẩn nhiều mầm bệnh, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ảnh: Shutterstock.

PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết tiết canh thực chất là máu sống. Trong quá trình giết mổ, cắt tiết và chế biến, vi khuẩn từ da, lông, đường tiêu hóa hoặc môi trường có thể xâm nhập vào máu.

Người ăn tiết canh vì thế có nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm và bệnh đường tiêu hóa, trong đó có tiêu chảy, tả, lỵ, nhiễm khuẩn do liên cầu và một số bệnh do ký sinh trùng.

Theo chuyên gia, nhiều người cho rằng chỉ ăn tiết canh lợn mới có nguy cơ mắc liên cầu khuẩn lợn. Tuy nhiên, trên thực tế, cách chế biến mới là yếu tố đáng lưu ý.

Có trường hợp người ăn tiết canh vịt hoặc dê tự làm nhưng vẫn mắc liên cầu khuẩn lợn. Nguyên nhân là một số gia đình sử dụng phần sụn họng hoặc các nguyên liệu từ lợn để trộn, rắc lên bát tiết canh. Đây có thể là nơi cư trú của vi khuẩn Streptococcus suis.

Đáng lưu ý, nhiễm liên cầu khuẩn lợn không nhất thiết xảy ra ở người thường xuyên ăn tiết canh. Chỉ một lần sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn cũng có thể dẫn đến bệnh.

Bệnh có thể diễn biến nhanh với các biểu hiện như sốt cao, rối loạn ý thức, tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn, xuất hiện các tổn thương trên da. Trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, thực phẩm từ gia cầm chưa được xử lý, nấu chín cũng tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm với các tác nhân gây bệnh. Do đó, việc ăn tiết canh không thể được xem là an toàn chỉ vì con vật được nuôi tại nhà.

Đặc biệt, tiết canh có thể là nguồn phơi nhiễm với trứng hoặc ấu trùng của một số loại ký sinh trùng nếu nguyên liệu nhiễm bệnh. Ấu trùng sán có thể ký sinh ở nhiều cơ quan, thường gặp tại cơ, mắt và hệ thần kinh trung ương.

Khi ký sinh tại não, bệnh có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm giác, co giật hoặc các triệu chứng thần kinh khác. Những biểu hiện này đôi khi dễ nhầm với các bệnh lý thần kinh khác, khiến người bệnh được phát hiện muộn.

Điều trị phụ thuộc vào số lượng, vị trí tổn thương và tình trạng của từng bệnh nhân. Những trường hợp tổn thương thần kinh nặng có thể phải điều trị kéo dài, tốn kém và đối mặt nguy cơ để lại di chứng.

Vì vậy, theo PGS Ninh, cách phòng tránh đơn giản nhất là không ăn tiết canh và các món từ máu động vật chưa được nấu chín. Việc tự giết mổ, tự chế biến tại nhà cũng không đồng nghĩa với việc loại bỏ được nguy cơ nhiễm bệnh.