Trẻ trở lại trường, bác sĩ nhắc ba mẹ nhớ kỹ 6 biện pháp này

Trẻ cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và duy trì thói quen vệ sinh để hỗ trợ sức khỏe, tăng khả năng chống lại bệnh tật khi tựu trường.

Khi năm học mới bắt đầu, trẻ phải làm quen với môi trường đông người, lịch sinh hoạt thay đổi và có nguy cơ tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tưởng, giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM, cha mẹ có thể chủ động xây dựng cho trẻ những thói quen lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe và khả năng đáp ứng miễn dịch.

Ăn đa dạng, đủ nhóm chất

Theo bác sĩ Tưởng, dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển thể chất và sức khỏe của trẻ. Phụ huynh nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cung cấp đầy đủ các nhóm chất, đồng thời bảo đảm trẻ uống đủ nước mỗi ngày.

Thực đơn nên được thay đổi linh hoạt, kết hợp nhiều loại thực phẩm để cung cấp năng lượng, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng.

Chế độ dinh dưỡng đa dạng, đầy đủ các nhóm chất giúp trẻ có đủ năng lượng cho học tập, vui chơi và hỗ trợ quá trình phát triển, tăng cường sức khỏe. Ảnh: Magnific.

Đặc biệt, với trẻ nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc thấp còi, cha mẹ không nên chỉ tự bổ sung thực phẩm hay sản phẩm dinh dưỡng tại nhà mà nên đưa trẻ đi thăm khám sớm. Bác sĩ có thể đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nguyên nhân liên quan để có hướng can thiệp phù hợp.

Tiêm chủng đầy đủ

Khi trẻ quay lại trường học, việc tiếp xúc với nhiều người khiến nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm tăng lên. Vì vậy, cha mẹ cần kiểm tra lịch tiêm chủng và bảo đảm trẻ được tiêm đầy đủ các vaccine theo khuyến cáo.

Tiêm chủng không chỉ giúp bảo vệ trẻ trước những bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng ngừa mà còn góp phần hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng.

Tăng cường vận động, hạn chế thiết bị điện tử

Bên cạnh việc học tập, trẻ cần có thời gian vận động và vui chơi. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất phù hợp với độ tuổi, đặc biệt là vui chơi ngoài trời.

Trẻ nên được khuyến khích vận động, vui chơi ngoài trời phù hợp với lứa tuổi và hạn chế thời gian sử dụng tivi, điện thoại, máy tính bảng. Ảnh: ChildrensMD.

Ngược lại, cần hạn chế việc trẻ ngồi quá lâu trước tivi, điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử. Việc cân bằng giữa học tập, vận động, vui chơi và nghỉ ngơi giúp trẻ duy trì lối sống lành mạnh.

Ngủ sớm, ngủ đủ giấc

Lịch học mới có thể khiến giờ giấc sinh hoạt của trẻ thay đổi. Cha mẹ nên thiết lập thời gian ngủ và thức dậy tương đối ổn định, khuyến khích trẻ đi ngủ sớm và bảo đảm thời lượng ngủ phù hợp với độ tuổi.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi của cơ thể, phát triển thể chất và hoạt động của hệ miễn dịch. Vì vậy, trẻ thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ có thể khó duy trì trạng thái sức khỏe tốt.

Rèn thói quen vệ sinh cá nhân

Môi trường trường học có nhiều trẻ cùng sinh hoạt, do đó việc duy trì vệ sinh cá nhân là một trong những biện pháp quan trọng giúp hạn chế sự lây lan của các tác nhân gây bệnh.

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách và vào những thời điểm cần thiết như trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi vui chơi hoặc khi tay bị bẩn. Trẻ cũng cần được rèn thói quen vệ sinh mũi họng phù hợp.

Rửa tay đúng cách và thường xuyên là thói quen quan trọng giúp trẻ hạn chế nguy cơ đưa virus, vi khuẩn vào cơ thể, nhất là khi trở lại trường học. Ảnh: Magnific.

Đặc biệt, phụ huynh nên nhắc trẻ hạn chế đưa tay lên mũi, miệng và mắt khi chưa rửa tay. Đây là thói quen tưởng đơn giản nhưng có thể giúp giảm nguy cơ đưa virus, vi khuẩn từ tay vào cơ thể.

Đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường

Theo bác sĩ Tưởng, cha mẹ không nên đợi đến khi trẻ mắc bệnh nặng mới đưa đi khám. Những trường hợp trẻ có vấn đề về dinh dưỡng, tăng trưởng, thường xuyên mắc bệnh hoặc xuất hiện các biểu hiện sức khỏe bất thường cần được bác sĩ đánh giá.

Bước vào năm học mới, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ không chỉ nằm ở việc bổ sung một loại thực phẩm hay sản phẩm nào đó. Một chế độ dinh dưỡng cân đối, tiêm chủng đầy đủ, vận động thường xuyên, ngủ đủ, giữ vệ sinh và được thăm khám khi cần thiết mới là nền tảng giúp trẻ duy trì sức khỏe tốt trong quá trình học tập và sinh hoạt.