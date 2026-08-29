Trẻ trớ sữa có phải do ăn quá nhiều?

Dạ dày còn nhỏ và hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện khiến trẻ sơ sinh dễ trớ sữa. Cho bé ăn quá nhiều có thể làm tình trạng này tăng lên, nhưng không phải cứ trớ là do ăn quá no.

Thông thường trẻ trớ sữa có thể do ăn quá nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Nhìn thấy sữa trào ra khỏi miệng sau khi bú, nhiều cha mẹ lập tức nghĩ rằng mình đã cho trẻ ăn quá no. Đây là một nguyên nhân nhưng không phải là duy nhất.

Ở những tháng đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ vẫn đang hoàn thiện. Dạ dày còn nhỏ, trong khi cơ vòng giữa thực quản và dạ dày chưa trưởng thành hoàn toàn, khiến sữa dễ trào ngược lên thực quản. Vì vậy, ngay cả khi trẻ được bú với lượng phù hợp, bé vẫn có thể trớ một ít sữa sau cữ ăn.

Vì sao ăn quá nhiều có thể khiến trẻ trớ sữa?

Theo Healthy Children, dạ dày của trẻ sơ sinh có kích thước nhỏ. Khi lượng sữa đưa vào vượt quá khả năng chứa của dạ dày, áp lực bên trong tăng lên, tạo điều kiện để sữa trào ngược lên thực quản và ra ngoài.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ có thể trớ khi dạ dày đầy hoặc khi được thay đổi tư thế đột ngột sau khi bú. Việc cho trẻ ăn quá nhiều cũng có thể làm tình trạng trớ trở nên nghiêm trọng hơn.

Không chỉ lượng sữa, tốc độ bú cũng có thể đóng vai trò. Khi trẻ uống quá nhanh, bé có thể nuốt nhiều không khí, đồng thời lượng sữa đưa vào dạ dày trong thời gian ngắn tăng lên. Điều này dễ khiến trẻ khó chịu, đầy bụng và trớ.

Tình trạng này có thể đáng chú ý hơn ở trẻ bú bình. Nếu dòng sữa chảy nhanh, trẻ có thể tiếp tục mút theo phản xạ ngay cả khi đã bắt đầu no. Trong khi đó, cha mẹ thường có tâm lý muốn bé uống hết lượng sữa đã pha.

Vì vậy, không nên ép trẻ uống hết bình chỉ vì vẫn còn sữa. Nếu bé quay đầu đi, khép miệng, ngừng mút hoặc tỏ ra không còn hứng thú, đó có thể là tín hiệu cho thấy trẻ đã đủ.

Ngoài ra, trớ sữa không chỉ đồng nghĩa với ăn quá nhiều. Một em bé có thể trớ một lượng nhỏ sữa sau khi bú nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Bé vẫn tỉnh táo, bú tốt, đi tiểu bình thường, không có biểu hiện đau đớn và tăng cân phù hợp. Trong trường hợp này, cha mẹ không nhất thiết phải cho rằng mình đã cho bé ăn quá nhiều.

Do đó, thay vì chỉ quan sát lượng sữa trẻ trớ ra, cha mẹ nên đánh giá tình trạng tổng thể của bé. Nếu trẻ vẫn bú tốt, tăng trưởng phù hợp và không khó chịu, việc trớ một lượng nhỏ sau cữ bú thường ít đáng lo ngại hơn.

Trớ sữa khác với nôn như thế nào?

Trớ sữa và nôn thường bị cha mẹ đánh đồng nhưng thực tế có sự khác biệt. Trớ sữa thường xảy ra nhẹ nhàng. Sữa có thể chảy ra khỏi miệng sau khi trẻ bú hoặc khi được đặt nằm, và bé thường không có biểu hiện đau đớn rõ rệt.

Trong khi đó, nôn thường có sự co bóp mạnh của cơ bụng, khiến thức ăn hoặc sữa bị đẩy ra ngoài với lực mạnh hơn. Trẻ có thể khó chịu, quấy khóc hoặc có biểu hiện mệt mỏi sau đó. Sự khác biệt này rất đáng chú ý vì không phải mọi trường hợp “sữa trào ra” đều đơn giản là trẻ ăn quá no.

Nếu trẻ chỉ thỉnh thoảng trớ một lượng nhỏ, vẫn bú tốt và tăng cân bình thường, cha mẹ thường không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, nên đưa trẻ đi khám nếu tình trạng trớ hoặc nôn có những dấu hiệu bất thường như:

Nôn mạnh hoặc nôn vọt.

Dịch nôn có màu xanh hoặc có máu.

Trẻ bỏ bú hoặc bú kém rõ rệt.

Trẻ khóc nhiều, đau hoặc khó chịu khi bú.

Bụng chướng hoặc có biểu hiện bất thường.

Số lượng tã ướt giảm.

Trẻ không tăng cân hoặc sụt cân.

Trẻ có biểu hiện lừ đừ, yếu hoặc khác thường.