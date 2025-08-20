Sorloth nổi loạn tại Atletico

Alexander Sorloth bất mãn khi không được HLV Diego Simeone xếp đá chính thời gian qua, và đã đề nghị Atletico Madrid để mình rời đi hè này.

Sự bất mãn của Alexander Sorloth sau trận thua Espanyol đã làm dấy lên tin đồn về khả năng anh rời Atlético Madrid.

Trong trận thua 1-2 của Atletico Madrid trước Espanyol ở ngày mở màn La Liga 2025/26, HLV Diego Simeone ưu tiên để Antoine Griezmann và tân binh Giacomo Raspadori đá chính trước khi tung Sorloth vào sân ở phút 73.

Khi có mặt trên sân, Sorloth chỉ chạm bóng hai lần và không có cú sút nào. Theo ABC, trận đấu này làm rạn nứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Simeone và Sorloth. Chân sút người Na Uy từng bày tỏ sự không hài lòng vì thường xuyên phải ngồi dự bị ở mùa giải trước.

Ngay trong trận đầu mùa, việc tân binh Giacomo Raspadori được đá chính thay vì Sorloth khiến cầu thủ người Na Uy bất mãn dữ dội. Anh yêu cầu rời Atletico Madrid ngay lập tức, và câu lạc bộ cũng sẵn sàng để chân sút này ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Sorloth, 27 tuổi, từng gây ấn tượng khi ghi trên 20 bàn/mùa trong hai mùa giải La Liga gần nhất. Mùa trước, chân sút này ghi đến 12 bàn từ băng ghế dự bị, góp phần giúp Atletico duy trì cuộc đua vô địch La Liga đến tận tháng 3.

Vào tháng 5, Sorloth từng lập kỷ lục hat-trick nhanh nhất lịch sử giải đấu (3 phút 57 giây), góp phần vào chiến thắng 4-0 trước Real Sociedad. Anh tin rằng phong độ ấn tượng đó – 8 bàn trong 9 trận – phải giúp mình có vị trí quan trọng hơn ở Atletico Madrid.

Tuy nhiên, tại FIFA Club World Cup 2025, chân sút tuyển Na Uy không được đá chính trước PSG. Sự xuất hiện của tân binh Álex Baena hay Raspadori hè này càng thu hẹp cơ hội ra sân của Sorloth. Napoli đã theo dõi Sorloth từ đầu mùa hè, và xem anh như phương án thay thế cho Lukaku, người mới gặp chấn thương dài hạn.