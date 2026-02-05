Sony giờ ra sao

Báo cáo tài chính quý gần nhất cho thấy lợi nhuận của Sony tăng vọt, phần lớn đến từ mảng kinh doanh trò chơi điện tử.

Gian hàng của Sony tại một sự kiện công nghệ. Ảnh: Bloomberg.

Sony Group vừa công bố lợi nhuận quý tài chính thứ III/2025 (quý IV/2025 theo lịch dương) tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Reuters, con số này vượt xa dự báo của giới phân tích, bất chấp doanh số máy chơi game giảm.

Cụ thể, lợi nhuận của Sony trong quý IV/2025 đạt 3,3 tỷ USD , trong khi mức dự báo trung bình của nhà phân tích là 3 tỷ USD . Doanh thu tập đoàn cùng giai đoạn đạt 23,68 tỷ USD , tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận hoạt động cả năm tài chính 2025 của Sony được dự báo đạt 9,8 tỷ USD , tăng 8% so với ước tính trước đây. Tuy nhiên, tập đoàn cho rằng tác động từ thuế quan của Mỹ có thể khiến lợi nhuận giảm khoảng 300 triệu USD .

Những năm gần đây, tập đoàn Nhật Bản thành công trong việc chuyển trọng tâm kinh doanh từ thiết bị điện tử sang lĩnh vực giải trí. Dù vậy, cổ phiếu của Sony giảm khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về động lực tăng trưởng tương lai.

Quý IV/2025, doanh thu từ mảng dịch vụ và game của Sony, bao gồm thương hiệu PlayStation, đạt 10,3 tỷ USD . Tuy hưởng lợi từ xu hướng mua game kỹ thuật số và gói thuê bao PlayStation Plus, tốc độ tăng trưởng phần cứng có dấu hiệu chững lại.

Sony bán được 8 triệu máy chơi game PlayStation 5 trong quý IV/2025, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận mảng game tăng 19% lên khoảng 900 triệu USD , doanh thu phần mềm bù đắp khoản lỗ từ phần cứng.

Trong tương lai, mảng kinh doanh máy chơi game của Sony sẽ đối mặt khó khăn do chi phí linh kiện tăng cao. Theo CNBC, PlayStation sử dụng bộ nhớ DRAM, đang khan hiếm do nhu cầu mua sắm lớn từ các công ty AI.

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, giá các loại DRAM thông thường dự kiến tăng 90-95% trong quý hiện tại so với 3 tháng trước. Một CEO trong ngành bán dẫn thừa nhận tình trạng thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027.

Việc ứng dụng AI trong ngành công nghiệp game cũng mang đến nhiều lo ngại. Cổ phiếu các công ty game đều giảm sau khi Google hé lộ công cụ làm game dựa trên AI, có tên Project Genie.

Điểm sáng cho mảng kinh doanh máy chơi game năm nay của Sony đến từ màn ra mắt Grand Theft Auto VI của Take-Two Interactive, dự kiến phát hành vào tháng 11.

Biển quảng cáo máy chơi game PS5 của Sony. Ảnh: Bloomberg.

Áp lực lên mảng game được bù đắp một phần bởi kết quả khả quan từ bộ phận âm nhạc và hình ảnh. Doanh thu mảng âm nhạc của Sony quý IV/2025 đạt 3,5 tỷ USD , tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ các sự kiện, quà lưu niệm và dịch vụ trực tuyến.

Trước đó, Sony cho biết đã hợp tác với quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore để mua lại danh mục âm nhạc thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Sony Pictures Entertainment ghi nhận doanh thu 2,32 tỷ USD , giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết sự sụt giảm một phần do thành công của phim Venom: The Last Dance, được phát hành quý IV/2024, thu về 478 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, theo Deadline.

Tháng 12/2025, Sony mua thêm cổ phần tại Peanuts Holdings, công ty sở hữu bản quyền các nhân vật Snoopy, Charlie Brown... với giá khoảng 460 triệu USD . Đến tháng 1, Sony công bố kế hoạch lập liên doanh với công ty điện tử TCL Electronics Holdings để vận hành mảng kinh doanh TV.

Bộ phận giải pháp hình ảnh và cảm biến của Sony ghi nhận doanh thu tăng hơn 20%. Mảng này chuyên phát triển, sản xuất công nghệ hình ảnh và cảm biến dựa trên chất bán dẫn.