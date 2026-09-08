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Kinh doanh

SonKim Land bán 136 căn hộ cho người nước ngoài mà không báo cáo

  • Thứ ba, 8/9/2026 18:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

SonKim Land bị phạt vì đã bán 136 căn hộ tại Gateway Thảo Điền cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin đến cơ quan quản lý theo quy định.

Dự án Gateway Thảo Điền đang được giao dịch quanh mức 150 triệu đồng/m2. Ảnh: Cao Nguyên.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) liên quan việc bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Cụ thể, SonKim Land được xác định đã bán 136 căn hộ tại dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ ở khu vực Thảo Điền, quận 2, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM, cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin bằng thư điện tử và văn bản đến Sở Xây dựng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, SonKim Land phải nộp tiền phạt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước Khu vực II mở tài khoản, đồng thời gửi chứng từ chứng minh việc nộp phạt cho cơ quan chức năng.

Dự án được nhắc đến có tên thương mại Gateway Thảo Điền, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1 ha và cung cấp hơn 500 sản phẩm căn hộ. Các căn hộ tại Gateway Thảo Điền có thời hạn sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài.

Theo quy định hiện hành, đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó.

Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

SonKim Land được thành lập năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp từng phát triển nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM như Gateway Thảo Điền, The Metropole Thủ Thiêm, The 9 Stellars...

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Thủy Tiên

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