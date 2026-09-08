Một 'đại gia' bất động sản kín tiếng lãi hơn 11.000 tỷ, chỉ xếp sau Vinhomes

Công ty Thời Đại Mới T&T ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 11.254 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 37.373 tỷ đồng và nợ phải trả giảm mạnh.

Công ty CP Thời Đại Mới T&T vừa công bố thông tin tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, doanh nghiệp ghi nhận 14.159 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong kỳ kinh doanh gần nhất, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.254 tỷ đồng .

Vượt mặt nhiều "ông lớn"

Đáng chú ý, với kết quả kể trên, mức lợi nhuận 6 tháng của Công ty Thời Đại Mới T&T đã vượt mặt hàng loạt doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Sunshine Group, Novaland, Nam Long... và chỉ thấp hơn so với Vinhomes - nhà phát triển bất động sản lớn nhất cả nước.

Kết quả này cũng tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước của doanh nghiệp. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của chủ đầu tư này mới đạt hơn 456 tỷ đồng , còn lợi nhuận sau thuế ở mức tương đương. Như vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay của công ty đã tăng khoảng 31 lần.

Các chỉ số sinh lời cũng cải thiện đáng kể. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản tăng từ 0,27% lên 8,19%, trong khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 5,58% lên 30,11%.

Theo tìm hiểu, Công ty Thời Đại Mới T&T được thành lập ngày 6/12/2006, có trụ sở tại tầng 1, tòa nhà số 22-24 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đáng chú ý, công ty này là chủ đầu tư dự án The Grand Hanoi tại địa chỉ 22-24 Hàng Bài.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Công ty Thời Đại Mới T&T đạt 37.373 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 8.176 tỷ ở kỳ trước.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ gần 8.000 tỷ lên 11.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng mạnh từ 176 tỷ lên 26.344 tỷ đồng .

Giảm hơn 63.000 tỷ nợ phải trả

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm đáng kể, từ 163.639 tỷ ở kỳ trước xuống 100.038 tỷ đồng tại ngày 30/6 năm nay.

Phần lớn mức giảm đến từ khoản nợ phải trả khác, từ 159.896 tỷ xuống còn 80.526 tỷ đồng . Trong khi đó, nợ vay ngân hàng giảm nhẹ từ 3.743 tỷ xuống 3.462 tỷ đồng .

Nhờ vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong khi nợ phải trả giảm, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm từ 20,02 lần ở kỳ trước xuống 2,68 lần tại ngày 30/6. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng giảm từ 0,95 lần xuống 0,73 lần.

Bên cạnh các khoản vay ngân hàng, tại thời điểm cuối tháng 6, Công ty Thời Đại Mới T&T ghi nhận 16.050 tỷ đồng dư nợ từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp đang lưu hành 3 lô trái phiếu, gồm NTJ12501 trị giá 5.550 tỷ đồng , lãi suất 9,45%/năm; NTJ32502 trị giá 2.500 tỷ đồng , lãi suất 8,95%/năm; và NTJ12601 trị giá 8.000 tỷ đồng , lãi suất 10,5%/năm.

Đáng chú ý, lô trái phiếu NTJ12601 được phát hành ngày 31/3/2026, kỳ hạn 4 năm. Toàn bộ 8.000 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu này được sử dụng để hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH Capitaland Tower.

Nguồn tiền nhằm thanh toán cho CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ để nhận chuyển nhượng phân khu nhà ở thấp tầng, Khu số 12, Phân khu D, thuộc Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise).

Dòng tiền và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng này đồng thời được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu NTJ12601.

Theo báo cáo, dư nợ trái phiếu phát hành trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm giữa năm nay của công ty ở mức 0,43 lần.

Cùng với sự thay đổi về cơ cấu nguồn vốn, các chỉ số thanh khoản của Công ty Thời Đại Mới T&T cũng cải thiện trong 6 tháng đầu năm.

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,84 lần lên 1,41 lần, trong khi hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,22 lần lên 1,22 lần. Hệ số thanh toán lãi vay cũng tăng mạnh từ 4,35 lần lên 13,46 lần.