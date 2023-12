Sóng lạnh đạt đỉnh điểm tại Hàn Quốc

Thời tiết giá rét đang bao trùm Hàn Quốc do ảnh hưởng của sóng lạnh từ Bắc Cực, khiến giao thông và cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng.

Sân bay Quốc tế Jeju đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động của đường băng vào ngày 22/12. Ảnh: Yonhap.

Đợt lạnh mạnh nhất trong mùa đạt đỉnh điểm vào sáng ngày 22/12. Một số khu vực thuộc tỉnh Gangwon có nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng là dưới -20 độ C. Giá rét khiến giao thông và cuộc sống hàng ngày tại xứ sở kim chi bị gián đoạn. Trong những này này, tuyết rơi dày đặc ở đảo nghỉ dưỡng Jeju và bờ biển phía Tây Hàn Quốc.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nhiệt độ giảm mạnh xuống -14,7 độ C tại Seoul vào lúc 7h32. Nhiều khu vực khác cũng ghi nhận nhiệt độ tối thiểu thấp hơn nhiều so với Seoul. Một số khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng của sóng lạnh như Hwacheon của tỉnh Gangwon, phía đông Seoul, ghi nhận nhiệt độ là -21,5 độ C. Seocheon thuộc tỉnh miền trung Nam Chungcheong có nhiệt độ là -19,2 độ C. Paju, ngay phía bắc Seoul nhiệt độ trung bình ở mức -19 độ C.

Nhiệt độ giảm mạnh xuống -14,7 độ C tại Seoul (Hàn Quốc) vào lúc 7h32 sáng. Ảnh: Yonhap.

Gió mạnh với tốc độ tức thời trên 55 km/h, làm tăng thêm cảm giác lạnh ở các vùng.

Tuyết rơi dày đặc tại Jeju, các khu vực ven biển phía Tây của Nam Chungcheong và các tỉnh phía Tây Nam của Jeolla từ 8h sáng ngày 22/12. Sân bay Quốc tế Jeju đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động của đường băng vào sáng nay.

Cơ quan quản lý sân bay khu vực cho biết việc đình chỉ hoạt động đường băng của sân bay Jeju sẽ kéo dài đến 1h chiều, do tuyết rơi dày và cần thời gian để dọn tuyết. Tính đến 10h sáng ngày 22/12, 77 chuyến bay đến và đi từ sân bay Jeju đã bị hủy.

KMA cho biết các vùng ven biển phía Tây cũng ghi nhận lượng tuyết rơi lên tới 60 cm cho đến sáng nay, đồng thời cho biết thêm tuyết sẽ tiếp tục ở đó cho đến sáng sớm ngày 23/12.