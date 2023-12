Chuyện gì đang xảy ra ở Seoul

Nhà chức trách Hàn Quốc đã phát cảnh báo sóng lạnh tại Seoul và một số khu vực khác để đối phó với những thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ thấp đột ngột.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã phát cảnh báo sóng lạnh tại Seoul. Ảnh: Yonhap.

Hôm 17/12, chính quyền Seoul tiếp tục khuyến cáo về sóng lạnh và cho biết họ đã triển khai biện pháp phòng ngừa trước những thiệt hại có thể xảy ra.

Các biện pháp bao gồm cung cấp nơi ở tạm thời cho người vô gia cư và tăng cường tuần tra để ngăn ngừa tai nạn giao thông trên những con đường đóng băng.

“Chính quyền thành phố quyết định giữ nguyên cảnh báo sóng lạnh được ban bố vào ngày 16/12 để đối phó với những thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ thấp đột ngột”, chính quyền thủ đô Seoul cho biết trong thông cáo báo chí.

Trước đó, khuyến cáo về đợt sóng lạnh đã được đưa ra tại các khu vực bao gồm Seoul, Busan, Daejeon và Daegu vào 21h ngày 16/12 (theo giờ địa phương). Nhà chức trách cũng đưa ra cảnh báo tuyết rơi dày đặc ở các khu vực miền Trung và miền Tây nước này.

Khuyến cáo này được ban bố khi nhiệt độ buổi sáng xuống dưới -12 độ C trong hơn hai ngày liên tiếp hoặc khi nhiệt độ giảm hơn 10 độ C xuống dưới -3 độ C.

Người dân và khách du lịch đi bộ qua Myeong-dong ở trung tâm Seoul vào ngày 17/12, khi nhiệt độ buổi sáng ở khu vực thủ đô giảm xuống -12 độ C. Ảnh: Yonhap.

Hàn Quốc đang trải qua đợt lạnh nhất mùa với nhiệt độ ở Seoul giảm mạnh xuống -12,4 độ C vào sáng 17/12.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ cơ quan thời tiết nước này cho biết nhiệt độ ở thủ đô Hàn Quốc có thể giảm xuống, từ -18 đến -3 độ C vào sáng 18/12.

Korea Times đưa tin thời tiết lạnh giá dự kiến kéo dài suốt cả tuần và "nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ​​sẽ dao động trong khoảng từ -17 độ C đến 2 độ C trên toàn quốc (Hàn Quốc) trong suốt cả tuần".

Ảnh hưởng của sóng lạnh

Hôm 17/12, các nhà khí tượng học cho biết đợt sóng lạnh dự kiến tiếp tục kéo dài suốt tuần, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng do đường trở nên trơn trượt, đồng hồ nước đóng băng và vỡ, cùng một số thiệt hại khác có thể xảy ra.

Giữa thời tiết lạnh giá, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã báo cáo thiệt hại về một chuyến tàu tốc hành KTX chở 788 hành khách. Cửa sổ trên tàu đã bị nứt vào khoảng 22h10 tối 16/12.

Theo công ty, cửa sổ tàu KTX được lắp kính hai lớp và phần bị nứt của cửa sổ nằm ở lớp bên ngoài. Vụ việc không gây thương tích hay làm gián đoạn hoạt động của các đoàn tàu khác.

“Một số đã bị nứt sau khi bị đá cuội va vào, trong bối cảnh khả năng chống chịu của các phần bên ngoài cửa sổ yếu đi do thời tiết lạnh giá”, một quan chức của KORAIL cho hay.

Cửa sổ trên tàu cao tốc KTX đến ga Gwangmyeong từ ga Cheonan–Asan bị nứt một phần do trời lạnh vào ngày 16/12. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, Sở cứu hỏa Seoul đã nhận được 28 báo cáo về thiệt hại do gió mạnh tính đến sáng 17/12. Người dân cho biết mặt tiền một số tòa nhà bị phá hủy và mái nhà bị thổi bay.

Từ ngày 16/12, chính quyền Seoul bắt đầu vận hành các phòng tình huống cùng 25 văn phòng quận khác. Hiện tại, 197 nhân viên đang túc trực 24/24 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người vô gia cư, người lớn tuổi sống một mình và cư dân khu “jjokbang” - những phòng trọ chật hẹp, không có cửa sổ hay giường ngủ, chính quyền thành phố cung cấp nơi ở tạm thời, kiểm tra sự an toàn và phát bữa ăn miễn phí.

Ngoài ra, 3.890 cơ sở để chống lại thời tiết lạnh giá đã được lắp đặt trên toàn thành phố, bao gồm lều chống gió và ghế dài có sưởi ở những nơi có lượng người qua đường cao, chẳng hạn lối qua đường dành cho người đi bộ và bến xe buýt.

Mặc dù chưa có trường hợp bị thương nào được ghi nhận vào cuối tuần nhưng 3 đồng hồ nước của chính phủ ở Seoul đã bị hư hỏng do thời tiết lạnh giá.

Các chuyến bay bị hủy

Đợt sóng lạnh đi kèm gió mạnh hoặc tuyết rơi cũng ảnh hưởng đến khoảng 100 chuyến bay - hầu hết đều đến và đi từ đảo Jeju.

Sóng lạnh và tuyết rơi dày đặc khiến 14 chuyến bay trên hòn đảo nghỉ dưỡng này bị hủy vào chiều 17/12, hãng tin Yonhap đưa tin.

Các quan chức tại Sân bay Quốc tế Jeju cho biết 97 chuyến bay khác đã bị trì hoãn.

Đợt sóng lạnh đã khiến một số chuyến bay bị hủy. Ảnh: Yonhap.

Cơ quan thời tiết Hàn Quốc cho biết tính đến 15h10 ngày 17/12 (theo giờ địa phương), các khu vực miền núi ở Jeju đã có lượng tuyết dày tới 22,6 cm.

Cảnh sát Jeju đang kiểm soát giao thông trên tất cả 1.100 con đường khắp hòn đảo, chỉ cho phép phương tiện lớn có trang bị chống đông di chuyển trên đường, theoYonhap.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cũng đang vận hành hệ thống ứng phó khẩn cấp, tăng cường tuần tra để ngăn ngừa tai nạn giao thông trên đường đóng băng.

“Chúng tôi khuyên mọi người nên cẩn thận hơn khi lái xe vì đường trơn trượt do băng đen”, một quan chức nói.

Băng đen đề cập đến lớp băng mỏng trong suốt trên đường mà người lái xe khó phát hiện ra.