Seoul phát cảnh báo sóng lạnh bất thường

Nếu bạn đang chuẩn bị đi du lịch tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc, hãy lưu ý cẩn thận cảnh báo mới nhất từ chính quyền nước này về sóng lạnh bất thường.

Chính quyền thủ đô Seoul tiếp tục đưa ra cảnh báo thời tiết khi nhiệt độ giảm xuống mức -12 độ C vào ngày 17/12.

“Nhiệt độ thấp nhất ngày 16/12 được ghi nhận là -3,6 độ C và nhiệt độ thấp nhất từ sáng 17/12 là -12 độ C, thấp hơn 8,4 độ C so với ngày hôm trước”, chính quyền thủ đô Seoul cho biết trong thông cáo báo chí.

“Chính quyền thành phố quyết định giữ nguyên cảnh báo sóng lạnh được ban bố vào ngày 16/12 để đối phó với những thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ thấp đột ngột”.

Tại Seoul, nhiệt độ ngày 17/12 lên tới -12 độ C, có nơi cao nhất lên tới -6 độ C.

Cục Khí tượng Hàn Quốc cũng dự báo mặc dù nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng trở lại sau ngày 17/12 nhưng nhiệt độ thấp nhất vào ngày 18 và 19/12 vẫn ở mức âm.

Vào hai ngày này, nhiệt độ có thể xuống mức thấp nhất là -11 độ C và -6 độ C, với mức cao nhất lần lượt là -2 độ C và 3 độ C.

Từ ngày 16/12, chính quyền Seoul bắt đầu vận hành các phòng tình huống cùng 25 văn phòng quận khác. Hiện tại, 197 nhân viên đang túc trực 24/24 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người vô gia cư, người lớn tuổi sống một mình và cư dân khu “jjokbang” - những phòng trọ chật hẹp, không có cửa sổ hay giường ngủ, chính quyền thành phố đã cung cấp nơi ở tạm thời, kiểm tra sự an toàn và phát bữa ăn miễn phí.

Ngoài ra, 3.890 cơ sở để chống lại thời tiết lạnh giá đã được lắp đặt trên toàn thành phố, bao gồm lều chống gió và ghế dài có sưởi ở những nơi có lượng người qua đường cao, chẳng hạn lối qua đường dành cho người đi bộ và bến xe buýt.

Mặc dù chưa có trường hợp bị thương nào được ghi nhận vào cuối tuần nhưng ba đồng hồ nước của chính phủ ở Seoul đã bị hư hỏng do thời tiết lạnh giá.

Trong khi đó, đã xuất hiện có một số báo cáo khác về thiệt hại do thời tiết lạnh giá bên ngoài Seoul vào cuối tuần.

Vào lúc 22h tối 16/12, các vết nứt được phát hiện trên cửa sổ bên ngoài của chuyến tàu KTX-Sancheon hướng tới Ga Gwangmyeong từ Ga Cheonan-Asan. Do tàu KTX được trang bị cửa sổ bên trong và bên ngoài nên không có hành khách nào bị thương.

Từ ngày 16/12 cho đến 9h sáng hôm sau, 28 báo cáo về thiệt hại do gió mạnh đã được trình báo tới Sở cứu hỏa Seoul.

Vào cuối tuần, gió giật ở Seoul đạt tốc độ lên tới 18,5 m/giây.

Nhiệt độ trung bình buổi sáng ở Hàn Quốc vào ngày 18/12 dự kiến dao động trong khoảng -18 độ C đến -3 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tối đa dự kiến dao động từ -4 độ C đến 4 độ C.

Nhiệt độ ở các khu vực đô thị và miền Trung sẽ xuống dưới 0, kể cả vào ban ngày.