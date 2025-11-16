Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Sống khổ giữa ô nhiễm bên dự án mở rộng đường kéo dài 10 năm

  • Chủ nhật, 16/11/2025 08:58 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Gần 10 năm thi công nhưng dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) vẫn dang dở, rác thải chất đống, bụi mù mịt khiến người dân khốn khổ, bức xúc vì ô nhiễm kéo dài.

mo rong duong Tam Trinh anh 1

Tuyến đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km, nối từ cầu Mai Động đến đường Vành đai 3, đi qua các phường Hoàng Mai, Vĩnh Tuy và Tương Mai (Hà Nội). Sau khi được mở rộng với mặt cắt ngang 40 m, 6 làn xe cơ giới và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đây sẽ là tuyến huyết mạch kết nối khu trung tâm Hà Nội với khu vực phía Nam, đồng thời liên thông với các trục lớn như Vành đai 2, Vành đai 3, đường Giải Phóng và Quốc lộ 1A.
mo rong duong Tam Trinh anh 2

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trên đường Tam Trinh hiện nay vẫn là cảnh ngổn ngang, bụi bặm và dang dở.
mo rong duong Tam Trinh anh 3

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều đoạn trên tuyến đường Tam Trinh đang quây tôn, chỉ còn luồng nhỏ cho xe máy và ô tô di chuyển.
mo rong duong Tam Trinh anh 4mo rong duong Tam Trinh anh 5

Việc thi công dang dở, ô nhiễm, bụi bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

mo rong duong Tam Trinh anh 6mo rong duong Tam Trinh anh 7

Hình ảnh những dãy nhà ven đường Tam Trinh nham nhở, cảnh vật liệu xây dựng vương vãi xung quanh.

mo rong duong Tam Trinh anh 8mo rong duong Tam Trinh anh 9

Rác sinh hoạt, sắt thép, bê tông chất đống ngổn ngang khắp nơi không chỉ gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường mà còn là mối nguy hiểm thường trực về an toàn giao thông.

mo rong duong Tam Trinh anh 10

Rác chất đầy đường, bụi bẩn và tiếng ồn bủa vây người dân, kéo dài suốt thời gian dài.
mo rong duong Tam Trinh anh 11

Ở những khu vực nằm trong diện thu hồi, người dân vừa chịu ảnh hưởng từ việc thi công kéo dài, vừa loay hoay với nỗi lo về tương lai.

mo rong duong Tam Trinh anh 12

Nhiều hộ gia đình còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng thi công kéo dài. Ông Hà Thọ (người dân sinh sống trên đường Tam Trinh) nói trước cửa nhà ông, phần mặt bằng phía trước được giải tỏa nhưng phần phía sau vẫn chưa xong, vật liệu ngổn ngang. “Bụi lắm, gió thổi lên là mù mịt. Lối đi vào nhà lúc nào cũng bị che kín”, ông Thọ chia sẻ.
mo rong duong Tam Trinh anh 13

Cửa hàng buôn bán của gia đình ông vì thế cũng rơi vào cảnh ế ẩm. “Từ ngày bị che kín, chỉ còn khách quen biết đường mới ghé được. Người lạ nhìn chẳng thấy cửa hàng đâu”, người đàn ông này bức xúc nói.
mo rong duong Tam Trinh anh 14mo rong duong Tam Trinh anh 15

Ngay cạnh nhà ông Thọ, đoạn cống đã thi công nhưng để lâu ngày khiến đất đá rơi xuống, gây tắc nghẽn dòng chảy. Mỗi trận mưa lớn, khu vực lại ngập úng, buộc các hộ dân phải tự đổ đất, chèn gạch để chắn nước. “Không ai muốn sống trong cảnh cứ mưa là nơm nớp lo nước tràn vào nhà”, một người dân sinh sống tại đây nói.

mo rong duong Tam Trinh anh 16

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được phê duyệt năm 2012, khởi công năm 2016 với tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng, nhằm mở rộng mặt cắt ngang tuyến từ 15 m lên 40 m. Tuy nhiên, tiến độ nhiều lần bị đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng. Tháng 12/2023, Hà Nội điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên 3.354 tỷ đồng và lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2026.
mo rong duong Tam Trinh anh 17

Theo thông tin từ UBND phường Hoàng Mai, đến nay có 1.187 hộ dân và 21 đơn vị chấp thuận phương án bồi thường, tương đương khoảng hơn một nửa khối lượng cần giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, gần 42% diện tích còn lại vẫn chưa thể bàn giao.
mo rong duong Tam Trinh anh 18

Vướng mắc chủ yếu nằm ở việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất và hồ sơ pháp lý. Nhiều trường hợp đất xen kẹt, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có tranh chấp khiến công tác kiểm đếm và điều tra gặp nhiều khó khăn.
mo rong duong Tam Trinh anh 19

Dự kiến, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý II năm 2026.
mo rong duong Tam Trinh anh 20

Đường Tam Trinh khi được mở rộng sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường lân cận như đường 2,5, đường Lĩnh Nam, đường Vành đai 3 và đường Giải Phóng. Tuyến đường này không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn đóng vai trò chiến lược trong phát triển đô thị. Nhiều dự án lớn như Công viên Yên Sở, khu đô thị Gamuda Gardens, các tổ hợp thương mại và dịch vụ đã và đang hình thành dọc tuyến đường, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị mới cho phía Nam Hà Nội.

Minh Đức - Viên Minh/VTCNews

mở rộng đường Tam Trinh Hà Nội Đường Tam Trinh UBND phường Hoàng Mai Đường Giải Phóng Cầu Mai Động

