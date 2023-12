Song Kang bị phản ứng khi thắng giải diễn viên xuất sắc

Song Kang, Kim Yoo Jung bất ngờ giành giải diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải thưởng phim truyền hình của đài SBS. Trong "My Demon", bộ đôi có phần thể hiện mờ nhạt.

Theo Maekyung, lễ trao giải thưởng phim truyền hình của đài SBS vừa khép lại với nhiều kết quả gây bất ngờ. Một trong số đó là giải nam diễn viên chính xuất sắc thuộc hạng mục phim tâm lý, hài. Song Kang vượt qua Kim Moo Yeol và Park Hee Soon để giành giải thưởng nói trên.

Cũng trong hạng mục này, giải nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Kim Yoo Jung với vai Do Hee trong My Demon (tựa Việt: Chàng quỷ của tôi). Ngoài ra, hai diễn viên trẻ cũng nhận thêm giải Cặp đôi đẹp nhất.

Song Kang và Kim Yoo Jung trong My Demon.

Chiến thắng của Song Kang và Kim Yoo Jung nhận phản ứng trái chiều từ khán giả Hàn Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng cả hai đều diễn xuất mờ nhạt, không tạo dấu ấn trong My Demon, nhà đài đang ưu ái cho cặp diễn viên.

"Nếu Song Kang và Kim Yoo Jung nhận giải diễn viên được yêu thích thì phù hợp hơn"; "Có lẽ đài SBS căn cứ vào ngoại hình để trao giải hơn là khả năng diễn xuất"; "Không hiểu tiêu chí chấm giải của nhà đài"; "Song Kang và Kim Yoo Jung được trao giải vì đẹp trai, xinh gái"... là những bình luận khán giả để lại.

Song Kang đang là diễn viên được chú ý tại Hàn Quốc hiện nay. Gần nhất, anh góp mặt trong 2 bộ phim là Sweet Home và My Demon. Trong phim My Demon, Song Kang lần đầu tiên hợp tác với nữ diễn viên Kim Yoo Jung. Anh đảm nhận vai ác quỷ Gu Won.

Gu Won luôn tìm đến những người đang sợ hãi, tuyệt vọng để ép họ ký một bản khế ước. Những người chấp nhận ký vào bản khế ước đó sẽ được Gu Won giúp thực hiện mọi điều ước. Nhưng sau khoảng thời gian nhất định, người này phải trả giá bằng việc bị Gu Won cướp đi mạng sống, linh hồn.

Gu Won định để Do Hee (Kim Yoo Jung) ký khế ước sau khi cứu cô khỏi một kẻ xấu đang tìm cách truy đuổi, giết hại. Thế nhưng, trong quá trình cứu Do Hee, điều bất ngờ đã xảy ra. Theo đó, sức mạnh của Gu Won bị tráo đổi sang Do Hee. Vì thế, cuộc sống 2 người từ đó không thể tách rời.

Từ khi phim ra mắt, diễn xuất của Song Kang và Kim Yoo Jung luôn là chủ đề gây bàn luận. Khán giả cho rằng phần thể hiện của cặp diễn viên chưa đủ tự nhiên, thuyết phục.