Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc vụ B Ray rap phản cảm, trù ẻo phụ nữ

Đang nổi tiếng sau Rap Việt mùa 3, B Ray bất ngờ đẩy mình vào sóng gió khi phát hành MV Để ai cần kết hợp với YoungH. Sau 3 ngày ra mắt, MV đạt 576 nghìn lượt xem trên YouTube và lọt top 9 thịnh hành của nền tảng này.

Tuy nhiên, ca từ trong Để ai cần ẩn chứa nội dung tiêu cực, phản cảm. Thậm chí, một số lyrics bị đánh giá nhảm nhí, tục tĩu, mang tính trù ẻo phụ nữ, có thể kể đến như “Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh/ Tính chuyện gì cũng không thành”, “Leo núi cũng bị sóng đánh/ Không khí không được trong lành”, “Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa”.

Hàng loạt bình luận từ khán giả chỉ trích B Ray trên các nền tảng mạng xã hội. Song đến thời điểm hiện tại, rapper vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Trao đổi với Tri thức - Znews, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nắm được những phản ánh của công chúng về ca khúc Để ai cần bị chỉ trích dung tục, phản cảm. Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đang tiến hành kiểm tra vụ việc và sẽ có thông báo sớm.

Luật sư Chu Quỳnh Bảo Ngọc (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết những ca từ sử dụng trong bài hát của B Ray gây phản cảm, tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục, tác động xấu đến đạo đức cũng như tâm lý xã hội.

Với hành vi này, rapper có thể bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng, buộc tiêu hủy bài hát, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do việc lưu hành bài hát, và buộc tháo gỡ bài hát có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022, và khoản 3, khoản 5 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Ngoài ra, với tư cách là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, B Ray có thể vi phạm quy tắc lưu hành, biểu diễn những bài hát có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng tại khoản 8 Điều 5 Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được ban hành tại Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, vào năm 2021, tình trạng hàng loạt ca khúc bị chỉ trích vì ca từ được cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục từng là vấn nạn. Việc không kiểm duyệt nội dung kỹ càng của các nền tảng mạng xã hội càng khiến những bài hát này trở nên phổ biến, lan truyền rộng rãi.

Chị Cả - một rapper có tiếng trong cộng đồng underground từng gây tranh cãi dữ dội vì những câu từ dung tục trong Censored. Bản rap này phát hành từ năm 2020, sau đó bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Một đoạn trong bài bị chỉ trích dữ dội khi viết về mối quan hệ loạn luân giữa bố chồng với con dâu bằng những ngôn từ tục tĩu.

Trước phản ứng của khán giả, Chị Cả sau đó phải lên tiếng xin lỗi và ẩn ca khúc. Ngoài ra, rapper cũng chịu mức xử phạt hành chính 35 triệu đồng, do vi phạm khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Một trường hợp khác là rapper Chí. Người này từng hứng chịu chỉ trích vì bản rap Thích ca mâu Chí, chứa nhiều từ ngữ xúc phạm. Rapper sau đó phải gỡ bỏ bản rap trên mọi nền tảng nhạc số, đồng thời trực tiếp xin lỗi Giáo hội Phật giáo. Nhóm Rap Nhà Làm cũng bị xử phạt 45 triệu đồng.

Việc nhiều rapper nhận quả đắng sau khi ra mắt các sản phẩm có nội dung dung tục, phản cảm, từng được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nghệ sĩ. Thế nhưng, B Ray lại đi vào vết xe đổ với ca khúc Để ai cần.

Nhìn nhận sự việc, nhạc sĩ Trường Nhân cho biết trong thời đại công nghệ phát triển và mạng xã hội bùng nổ, âm nhạc cũng đang phải đối mặt với những thách thức và nguy cơ lớn. Một trong số đó là sự xuất hiện và lưu hành của những ca khúc nhạc rác, nội dung tục tĩu, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật.

Những ca khúc này không chỉ làm mất đi giá trị nghệ thuật của âm nhạc, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến thẩm mỹ, đạo đức và tâm lý của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo nhạc sĩ, trong trường hợp này, B Ray cần nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ sản phẩm khỏi các nền tảng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần vào cuộc để có hành vi xử phạt phù hợp, nhằm răn đe những trường hợp tương tự.

“Những ca khúc nhạc rác, nội dung tục tĩu như đã đề cập trên là một hiện tượng đáng lo ngại và cần được ngăn chặn, xử lý. Người sáng tác, biểu diễn và người nghe âm nhạc cần có trách nhiệm với xã hội cũng như chính mình, để âm nhạc luôn là một nguồn cảm hứng, sức sống và giá trị cho nhân sinh", nhạc sĩ trao đổi.

Anh Trường Nhân nói thêm: "Đối với người sáng tác và biểu diễn, họ cần có ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội. Nghệ sĩ không nên lạm dụng sự tự do sáng tạo để vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật. Họ cần tự kiểm điểm và cải thiện chất lượng ca khúc của mình, tôn trọng quyền và lợi ích của người nghe, góp phần phát triển âm nhạc theo hướng tích cực, lành mạnh và có giá trị".

