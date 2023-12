HLV Rap Việt B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm, trù ẻo người yêu cũ

Để ai cần ca khúc của YoungH, B Ray và do Masew phối khi đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Lý do là phần câu từ của bài hát bị chỉ trích quá phản cảm, tiêu cực. Đoạn rap của B Ray được cho là mang tính trù ẻo nặng nề và thậm tệ.

“Chúc em khi bệnh không người thăm/ Về nhà mùng một với 15” hay “Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ/ Và thức giấc là ở dưới địa ngục”, “Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh/ Tính chuyện gì cũng không thành”, “Leo núi cũng bị sóng đánh/ Không khí không được trong lành”, “Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa” là phần lời gây tranh cãi trong bài rap.

Để ai cần thuộc thể loại rap diss. Với thể loại này, các rapper sử dụng câu từ, nội dung để công kích, chê bai hoặc chế giễu người khác. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng kể cả là rap diss, việc B Ray dùng quá nhiều ngôn từ trù ẻo nặng nề, phản cảm vẫn là đi quá giới hạn.

“Lyrics chợ búa quá, fan đừng lôi rap diss ra để nguỵ biện. Rap diss lời cũng thâm thúy lắm chứ không phải thô thiển như này. Sao có thể trù ẻo người khác chết như vậy”, “Cá nhân tôi không ngấm nổi mấy bài nhạc có lyrics thô tục như này. Trong mắt nhiều người nó là ngầu, nhưng với tôi là trẻ trâu”, “Tam quan lệch lạc xong viết lyrics như thế này”, “Trù ẻo công khai sao. Người ta có tệ cỡ nào mà trù ẻo thế này là không nên rồi”, khán giả bình luận.

Hiện B Ray, YoungH chưa lên tiếng về vấn đề trên. Trước đó, rất nhiều bài rap đã bị chỉ trích dữ dội, thậm chí bị xử phạt vì nội dung phản cảm.

Bình Gold xác nhận ẩn các MV gây tranh cãi như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Trơn, Quan hệ rộng, Lái máy bay khỏi kênh YouTube. Các MV xuất hiện trong một chương trình truyền hình và bị chỉ trích là nhạc rác.

Năm 2021, rapper Chị Cả bị xử phạt 45 triệu đồng vì Censored có quan điểm lệch lạc và không đúng với truyền thống, văn hóa của người Việt Nam. Cùng thời điểm, nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì có hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

