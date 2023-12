Body ấn tượng của nam diễn viên Hàn đang gây sốt toàn cầu

Song Kang sinh năm 1994, nổi tiếng với loạt phim như Love Alarm 2, Navillera, Nevertheless, Sweet Home... Trong phần 1 của Sweet Home, nhân vật chính Cha Hyun Soo do Song Kang thể hiện là người cô độc, sống ẩn dật. Do đó, Song Kang đã cố tình nghển cổ và khom vai để trông nhỏ bé nhất có thể. Ảnh: GQ.