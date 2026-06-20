Song Hye Kyo khoe lưng trần gợi cảm

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới khi cô tham dự một sự kiện tại Paris.

Ngày 20/6, Song Hye Kyo đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Gala 2026", tờ Sports Seoul đưa tin. Ngay sau đó, loạt ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội nhờ diện mạo sang trọng cùng trang phục gợi cảm của nữ diễn viên.

Trong bộ ảnh, Song Hye Kyo xuất hiện trên boong tàu với khung cảnh biển về đêm. Cô diện chiếc váy dáng dài hở lưng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên. Trong một số hình ảnh, nữ diễn viên tạo dáng quay lưng về phía ống kính, để lộ phần lưng trần với thiết kế hở sâu.

Song Hye Kyo trong loạt ảnh mới. Ảnh: @kyo1122.

Ở những bức ảnh khác, Song Hye Kyo khoác hờ áo cardigan trên vai và nở nụ cười trước ống kính. Nữ diễn viên tham dự dạ tiệc tổ chức trên tàu Orient Express Corinthian với tư cách đại sứ và là người bạn thân thiết của nhà mốt.

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Song Hye Kyo. Không ít ý kiến cho rằng thiết kế hở lưng táo bạo giúp nữ diễn viên mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với phong cách thanh lịch quen thuộc.

Hiện, Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất màn ảnh với loạt phim gốc Slowly and Intensely của Netflix, do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, xoay quanh hành trình theo đuổi thành công của nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật.