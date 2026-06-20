Ca sĩ Liu Quốc Việt bị suy thận mạn, rễ thần kinh tủy sống

Liu Quốc Việt gặp nhiều vấn đề sức khỏe nên phải nghỉ hát 2 năm qua. Nam ca sĩ được biết tới qua ca khúc "Chưa kịp nói lời yêu em".

Theo chia sẻ của ca sĩ Liu Quốc Việt, anh phải nghỉ hát 2 năm qua vì sức khỏe giảm sút. Nam ca sĩ cho biết anh bị gãy chỏm xương đùi 2 bên nên phải hạn chế vận động, đi lại khó khăn, cần người dìu. Ngoài ra, Liu Quốc Việt bị thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, suy thận mạn, rễ thần kinh tủy sống.

Mỗi tháng anh tốn hàng triệu đồng tiền thuốc cộng thêm thời gian dài không đi hát dẫn đến kinh tế khó khăn. Nam ca sĩ hiện sống cùng mẹ ở Lâm Đồng. Thời gian qua, để trang trải cuộc sống, nam ca sĩ vay mượn bạn bè và phải cầm cố căn nhà.

Nam ca sĩ nghỉ ca hát khoảng 2 năm qua. Ảnh: FBNV.

“Bệnh tật đến như một cơn giông bất ngờ, cuốn đi của tôi sức khỏe, công việc và cả những dự định còn dang dở. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng khó khăn nhất ấy, tôi nhận ra mình may mắn biết bao khi được gặp những người bạn, những người anh em mới.

Dù không chung máu mủ, không nợ nhau điều gì, mọi người vẫn dang tay giúp đỡ tôi bằng tất cả sự chân thành và yêu thương, không tính toán, không đòi hỏi điều kiện nào. Những sự động viên, những lời hỏi han, sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều là nguồn sức mạnh quý giá giúp tôi có thêm nghị lực để bước tiếp trên hành trình chiến đấu với bệnh tật”, Liu Quốc Việt chia sẻ.

Liu Quốc Việt hiện 36 tuổi. Thời gian mới tới TP.HCM kiếm sống, anh làm công việc kéo xe kẹo hát dạo. Sau đó, nhờ chất giọng tình cảm, mộc mạc, anh bắt đầu được các bầu show chú ý và tạo điều kiện cho đi hát.

Năm 2016, anh có ca khúc Chưa kịp nói lời yêu em gây chú ý. Sản phẩm viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội và hiện đạt hơn 2 triệu lượt xem.