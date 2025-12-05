Son Heung-min tái xuất Tottenham

Son Heung-min dự kiến trở lại Tottenham vào tuần tới, chỉ bốn tháng sau khi chuyển sang LAFC tại MLS.

Son Heung-min có kế hoạch trở lại Tottenham. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ trang chủ Tottenham, huyền thoại người Hàn Quốc sẽ xuất hiện tại sân Tottenham Hotspur trong trận đấu Champions League gặp Slavia Praha vào ngày 9/12. Đây sẽ là lần đầu tiên Son trở lại mái nhà xưa kể từ khi rời Spurs vào mùa hè.

Theo kế hoạch, tiền đạo 32 tuổi sẽ bước ra sân để chào người hâm mộ và gửi lời cảm ơn sau hơn một thập kỷ gắn bó. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho cả Son lẫn CĐV Tottenham, những người luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh suốt 10 năm qua.

Từ cầu thủ trẻ, Son trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của Tottenham, dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Europa League và để lại dấu ấn đậm nét với hàng trăm bàn thắng cùng vô số khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ về việc trở lại Anh, Son xúc động nói: “Khi đưa ra quyết định khó khăn rời Spurs vào mùa hè, tôi đang ở Hàn Quốc và đã không có cơ hội nói lời tạm biệt đúng nghĩa với người hâm mộ tại sân vận động. Giờ đây, tôi rất hạnh phúc vì sẽ được trở lại vào ngày 9/12 và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến các CĐV vì tình yêu và sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi và gia đình suốt 10 năm qua".

Sự trở lại của Son được dự đoán sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải với các CĐV Spurs, một lời chia tay muộn nhưng trọn vẹn dành cho huyền thoại sống của CLB.

