Son Heung-min lập công, LAFC vào play-off MLS

Son Heung-min tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại MLS khi ghi bàn thứ 9 của mùa giải, giúp LAFC khép lại giai đoạn vòng bảng bằng trận hòa 2-2 trước Colorado Rapids sáng 19/10.

Trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, tiền đạo 33 tuổi được HLV LAFC, Steve Cherundolo tung vào đội hình xuất phát và dù im tiếng phần lớn hiệp 1, anh vẫn biết cách để lại dấu ấn. Phút 42, từ đường chuyền thuận lợi của Denis Bouanga, Son khéo léo xử lý trong vòng cấm rồi tung cú sút chân trái chuẩn xác, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng này tiếp tục cho thấy sự ăn ý của “song tấu Heung-bo” - bộ đôi đang là linh hồn trong lối chơi tấn công của LAFC.

Kết thúc vòng bảng, Son có 9 bàn thắng và 3 pha kiến tạo chỉ sau 10 trận, góp công lớn giúp LAFC đứng thứ 3 khu vực miền Tây và giành vé vào play-off. Ở miền Đông, Lionel Messi lập hat-trick trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville, nâng tổng số bàn thắng lên 29 và gần như nắm chắc danh hiệu Vua phá lưới.

Theo thể thức mới của MLS, 7 đội đứng đầu mỗi khu vực giành vé trực tiếp vào vòng play-off, trong khi hai đội xếp hạng 8 và 9 tranh suất cuối cùng. Vòng đầu tiên thi đấu theo thể thức “best-of-three”, còn các vòng sau là loại trực tiếp một trận để tìm ra nhà vô địch MLS Cup.